Известен примерный состав нового правительства

В будущем правительстве НЕ планирует выдвинуть кандидатуры Арвила Ашераденса на должность министра финансов, Эдгара Ринкевича на должность министра иностранных дел, Инесе Либини-Эгнере на должность министра юстиции, Анды Чакши на должность министра образования и науки, Раймонда Чударса на пост министра климата и энергетики и Эвику Силиню на пост министра благосостояния.

Национальное объединение (НО) выдвинуло Илзе Индриксоне на пост министра экономики, Инару Мурниеце на пост министра обороны, Науриса Пунтулиса на пост министра культуры и Яниса Витенбергса на пост министра сообщения.

ОС выдвинул на должность министра здравоохранения Лигу Меньгелсоне, генерального директора Латвийской конфедерации работодателей, Дидзиса Шмитса на должность министра земледелия, Мариса Кучинскиса на должность министра внутренних дел и Мариса Спринджукса на должность министра охраны среды и регионального развития.