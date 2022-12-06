Детская больница призывает запретить ароматизированные электронные сигареты

Главврач Детской больницы, детский пневмонолог Ренате Снипе указала, что дети и подростки, которые пробуют так называемые электронные сигареты, устройства для испарения и другие продукты - заменители табака, особенно красочные и ароматизированные продукты различных марок, неосознанно подвергают себя риску никотиновой зависимости.

Снипе указала: "Никотин - одно из самых сильных вызывающих зависимость веществ. Чем в более раннем возрасте подросток или даже ребенок попробует его и начнет употреблять, тем больше риск, что возникнет зависимость. Никотиновая зависимость снижает способность концентрироваться, снижает мотивацию приводит к колебаниям настроения, в результате чего страдает и так хрупкое ментальное здоровье ребенка".

"Лобби этой сферы в значительной мере способствовало доступности этих веществ, и к сожалению законодательный процесс не поспевает за изменениями и позиционированием продуктов - заменителей табака на рынке", - отметила она.