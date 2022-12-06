Вт, 6.12.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
Рассылка
LAT
Искать

Детская больница призывает запретить ароматизированные электронные сигареты

rus.tvnet.lv
Детская больница призывает запретить ароматизированные электронные сигареты
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
Электронная сигарета. Фото иллюстративное.
Электронная сигарета. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Детская больница призывает депутатов 14-го Сейма принять поправки к закону об обороте табачных изделий, продуктов для курения растительного происхождения, электронных устройств для курения и жидкостей для них, которые ограничили бы доступность этих продуктов, чтобы защитить детей и подростков, которые неосознанно подвергают себя риску никотиновой зависимости, сообщает портал lsm.lv.

Главврач Детской больницы, детский пневмонолог Ренате Снипе указала, что дети и подростки, которые пробуют так называемые электронные сигареты, устройства для испарения и другие продукты - заменители табака, особенно красочные и ароматизированные продукты различных марок, неосознанно подвергают себя риску никотиновой зависимости.

Снипе указала: "Никотин - одно из самых сильных вызывающих зависимость веществ. Чем в более раннем возрасте подросток или даже ребенок попробует его и начнет употреблять, тем больше риск, что возникнет зависимость. Никотиновая зависимость снижает способность концентрироваться, снижает мотивацию приводит к колебаниям настроения, в результате чего страдает и так хрупкое ментальное здоровье ребенка".

"Лобби этой сферы в значительной мере способствовало доступности этих веществ, и к сожалению законодательный процесс не поспевает за изменениями и позиционированием продуктов - заменителей табака на рынке", - отметила она.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх