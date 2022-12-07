Один врач вернется: RAKUS спасает ситуацию с онкоцентром

Латвийское телевидение сообщило, что стационар "Латвийский онкологический центр" (LOC) в ближайшее время может лишиться трех ведущих ЛОР-специалистов и, таким образом, целого отделения. Врачи решили уволиться как из-за неконкурентной оплаты труда, так и из-за того, что длительное время не получали должного материально-технического обеспечения для работы.

Вчера, 6 декабря, правление RAKUS встретилось с тремя ЛОР-врачами, работающими в LOC, чтобы обсудить возможности и условия будущего сотрудничества, вновь предложив каждому из них индивидуально оценить эти возможности.

В итоге с одним из врачей была достигнута договоренность о продолжении рабочих отношений. С двумя другими ЛОР-врачами отделения хирургии головы и шеи договориться не удалось.

Также в целях обеспечения непрерывности лечения пациентов было найдено второе решение - правление больницы обратилось к врачам ЛОР-специальностей, которые по разным причинам ранее прекратили работу в отделении хирургии головы и шеи. На данный момент достигнута первая договоренность о выходе на работу с января следующего года. Остальные врачи, с которыми связались, оценят предложение в ближайшие недели.

Правление больницы продолжает переговоры с другими специалистами в данной области, чтобы обеспечить непрерывность работы отделения хирургии головы и шеи в начале следующего года и иметь возможность лечить пациентов в стационарных условиях, а также оказывать амбулаторные консультации в текущем объеме, сообщила Намниеце.