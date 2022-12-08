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Опрос ⟩ Нужен ли лук в оливье?🧅

rus.tvnet.lv
Нужен ли лук в оливье?🧅
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Фото: Dmitry_Koshelev/Shutterstock.com

Быстро приближается время, когда кухня почти каждого дома превратится в салатную фабрику. Во время праздников нет недостатка в вариантах, которые можно подать к столу, но оливье, безусловно, является одним из самых популярных праздничных салатов.

Вечный вопрос - нужен ли лук в оливье? Сколько производителей -  столько версий и мнений. Один топнет ногой и скажет, что в оливье нет места луку, а другой спросит - разве нельзя класть лук куда душе угодно? 

А как вам кажется? Давайте проголосуем и посмотрим, как готовят этот салат наши читатели! 

И рецепты для вдохновения: 

 

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