Оливье с авокадо - необычный рецепт к новогоднему столу

Рецепт от Кати, любительницы ПП-готовки!

Ингредиенты:

100 г отварной куриной грудки;

1 отварная морковь;

2 отварных белка от яиц;

100 г консервированного горошка;

2 авокадо;

2 соленых огурчика.

Для ПП-майонеза:

2 отварных желтка от яиц;

3 столовые ложки йогурта без добавок;

1/2 чайной ложки горчицы;

1 столовая ложка оливкового масла;

1 чайная ложка сока лимона;

соль по вкусу.

Приготовление:

Все ингредиенты для салата нарезаем на произвольные кусочки. Заправляем все ПП-майонезом. Для приготовления майонеза все ингредиенты пробиваем ручным блендером.