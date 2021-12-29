Ср, 29.12.2021
Есть такие прекрасные магазины Lidl, к которым все хотят быть сопричастными... Павел Гогнидзе, владелец сети рижских ресторанов Yakuza Sushi & Asian Fusion
Павел Гогнидзе, владелец сети рижских ресторанов Yakuza Sushi & Asian Fusion

Оливье с авокадо - необычный рецепт к новогоднему столу

Старое блюдо на новый лад - легко! 

Рецепт от Кати, любительницы ПП-готовки!  

Ингредиенты: 

  • 100 г отварной куриной грудки;
  • 1 отварная морковь;
  • 2 отварных белка от яиц;
  • 100 г консервированного горошка;
  • 2 авокадо;
  • 2 соленых огурчика.

Для ПП-майонеза: 

  • 2 отварных желтка от яиц;
  • 3 столовые ложки йогурта без добавок;
  • 1/2 чайной ложки горчицы;
  • 1 столовая ложка оливкового масла;
  • 1 чайная ложка сока лимона;
  • соль по вкусу.

Приготовление: 

  1. Все ингредиенты для салата нарезаем на произвольные кусочки.
  2. Заправляем все ПП-майонезом.
  3. Для приготовления майонеза все ингредиенты пробиваем ручным блендером.

Понравился рецепт? Вот еще несколько идей для новогоднего стола:

 


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