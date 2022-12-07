Работающих в Латвии украинцев могут обязать учить латышский

Комиссия рассматривала во втором чтении поправки к закону о поддержке гражданского населения Украины. Предложение об обязательном изучении латышского языка внесло Министерство культуры. На данный момент в законе таких требований нет.

Представители организации "Хочу помочь беженцам" заявили, что такая обязанность не возложена ни на одну другую группу общества в Латвии, не каждый сможет ее выполнить

и гораздо важнее обеспечить доступность курсов.

Депутат Угис Ротбергс ("Новое Единство") заявил, что "не нужно превращать государственный язык в пугало". Украинцы, которые здесь останутся, обязательно должны выучить латышский, а тем, кто здесь на полгода, он, наверное, не нужен. Кроме того, война когда-то кончится, и юридически эти люди перестанут быть беженцами. По мнению Ротбергса, язык, таким образом, используется как кнут. Он предложил рассматривать данный вопрос весной.

Яна Симановска ("Прогрессивные") заявила, что поправки к закону о помощи украинским беженцам будут обязательно пересматриваться весной, и предложила отложить этот вопрос до весны.

По словам депутата Яниса Домбравы, поправка дает сигнал, что те украинцы, которые хотят остаться в Латвии, через год будут обязаны посещать такие курсы.

Алексей Росликов ("За стабильность!") заявил, что нужно ответственно использовать государственный бюджет, поэтому если выделяются средства на организацию курсов латышского языка, то украинцы должны быть обязаны их посещать. По его словам, нельзя допускать, чтобы одна группа общества не знала латышский язык.

Шесть членов комиссии поддержали предложение.