Цензура российского независимого телеканала "Дождь" является решением, недостойным европейской страны, подчеркивается в заявлении международной организации "Репортеры без границ" (RSF).
Репортеры без границ: цензура "Дождя" - недостойное решение
Как сообщалось, Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) принял решение аннулировать лицензию на вещание российского независимого телеканала "Дождь", который работал из Латвии.
Председатель NEPLP Ивар Аболиньш сообщил агентству LETA, что решение об аннулировании лицензии на вещание было принято в связи с угрозой национальной безопасности и общественному порядку.
Представитель организации Жанна Кавелье подчеркивает, что "непонятное и вызывающее тревогу решение об отзыве лицензии на вещание "Дождя" в Латвии недостойно европейской страны, защищающей свободу информации".
По ее словам, цензура независимого российского СМИ сводит на нет все усилия в борьбе с кремлевской пропагандой, что является важнейшей задачей для самой Латвии.
Кавелье подчеркивает: если NEPLP принял решение в связи с выводами спецслужб об "угрозе национальной безопасности и общественному порядку", следовало бы более подробно разъяснить основания для указанных выводов.
Организацию беспокоит и тот факт, что некоторые латвийские официальные лица регулярно заявляют о недоверии российским журналистам, уехавшим в изгнание, несмотря на то, что такие работники СМИ находятся в открытой оппозиции режиму Владимира Путина. RSF приводит в пример пост министра обороны Артиса Пабрикса в Twitter, в котором он высказал мнение, что журналистам "Дождя" следовало бы аннулировать вид на жительство и что им надо вернуться на работу в Россию. В организации напомнили, что ряд российских независимых СМИ были вынуждены покинуть Россию из-за систематической цензуры и преследований и несколько таких СМИ нашли убежище именно в Латвии.
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