Репортеры без границ: цензура "Дождя" - недостойное решение

По ее словам, цензура независимого российского СМИ сводит на нет все усилия в борьбе с кремлевской пропагандой, что является важнейшей задачей для самой Латвии.

Организацию беспокоит и тот факт, что некоторые латвийские официальные лица регулярно заявляют о недоверии российским журналистам, уехавшим в изгнание, несмотря на то, что такие работники СМИ находятся в открытой оппозиции режиму Владимира Путина. RSF приводит в пример пост министра обороны Артиса Пабрикса в Twitter, в котором он высказал мнение, что журналистам "Дождя" следовало бы аннулировать вид на жительство и что им надо вернуться на работу в Россию. В организации напомнили, что ряд российских независимых СМИ были вынуждены покинуть Россию из-за систематической цензуры и преследований и несколько таких СМИ нашли убежище именно в Латвии.