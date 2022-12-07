США планируют усилить свое военное присутствие в странах Балтии и изменить статус присутствия американских войск в Литве на "постоянное ротационное присутствие", сообщило в среду посольство США в Вильнюсе.
США увеличат военное присутствие в странах Балтии
С 2019 года с небольшими перерывами между ротациями на полигоне Пабраде на окраине Вильнюса дислоцируется батальон США.
Посол США в Литве Роберт Джилкрайст проинформировал министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса о планируемых изменениях в дислокации военнослужащих.
"Продолжая выполнять обязательства перед нашими союзниками в странах Балтии, Соединенные Штаты продолжат укреплять непрерывное и постоянное военное присутствие США в Эстонии, Латвии и Литве", - говорится в сообщении посольства.
Джилкрайст напомнил сказанное президентом США Джо Байденом о том, что Соединенные Штаты полны решимости защищать каждый сантиметр территории НАТО.
"Это развертывание США демонстрирует эту решимость, и, хотя мы продолжаем корректировать расположение наших сил в регионе, мы намерены сохранять постоянное, полное присутствие в регионе и совершенствовать подготовку наших балтийских союзников с целью сохранения боевого потенциала и укрепления наших сил обороны и сдерживания", - пояснил американский дипломат.
Анушаускас выразил готовность Литвы как принимающей страны оказать всю необходимую поддержку.
С тех пор, как Россия в 2014 году аннексировала Крымский полуостров Украины, в Литве на ротационной основе находилась американская рота численностью около 150 солдат.
С 2019 года в Литве на ротационной основе дислоцируются подразделения размером с батальон численностью более 500 человек.
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