США увеличат военное присутствие в странах Балтии

С 2019 года с небольшими перерывами между ротациями на полигоне Пабраде на окраине Вильнюса дислоцируется батальон США.

Посол США в Литве Роберт Джилкрайст проинформировал министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса о планируемых изменениях в дислокации военнослужащих.

"Продолжая выполнять обязательства перед нашими союзниками в странах Балтии, Соединенные Штаты продолжат укреплять непрерывное и постоянное военное присутствие США в Эстонии, Латвии и Литве", - говорится в сообщении посольства.

Джилкрайст напомнил сказанное президентом США Джо Байденом о том, что Соединенные Штаты полны решимости защищать каждый сантиметр территории НАТО.

"Это развертывание США демонстрирует эту решимость, и, хотя мы продолжаем корректировать расположение наших сил в регионе, мы намерены сохранять постоянное, полное присутствие в регионе и совершенствовать подготовку наших балтийских союзников с целью сохранения боевого потенциала и укрепления наших сил обороны и сдерживания", - пояснил американский дипломат.

Анушаускас выразил готовность Литвы как принимающей страны оказать всю необходимую поддержку.

С тех пор, как Россия в 2014 году аннексировала Крымский полуостров Украины, в Литве на ротационной основе находилась американская рота численностью около 150 солдат.

С 2019 года в Литве на ротационной основе дислоцируются подразделения размером с батальон численностью более 500 человек.