4 рекомендации по украшению рождественского стола, которые не потребуют больших трат

"Данные проведенного IKEA рождественского опроса показывают, что для половины населения самой важной праздничной традицией является праздничное застолье в семейном кругу. Также важны встречи и времяпрепровождение вместе с семьей. Чтобы в эти праздники создать дома праздничное настроение, не нужно тратить слишком много. В этом году тенденции рождественских украшений отражают древние традиции и природу, а также могут выразиться и в сервировке стола. Цветовая палитра вдохновлялась традиционными рождественскими цветами, например, красные, зеленые, золотые и земляные тона", - говорит дизайнер IKEA по интерьеру Рита Римке.

1. Подберите сервировку стола к интерьеру

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Рекомендация дизайнера для создания гармоничного настроения - подобрать стиль и цветовую палитру сервировки праздничного стола в соответствии с интерьером помещения. "Если интерьер цветной, то стол можно сделать скорее монохромным, например, выбрав однотонную скатерть без узоров. Общее впечатление сбалансируют и похожие украшения на столе и в других местах помещения. Для стола, например, можно использовать те же самые украшения или гирлянды, что и для елочки".