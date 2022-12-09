Праздничное застолье в кругу семьи - одна из самых любимых рождественских традиций в Латвии, свидетельствуют результаты опроса. Однако многие из нас так сильно увлечены приготовлением разных блюд, что совсем забывают об украшении стола. В праздничные дни украшение стола так же важно, как и рождественская елочка, и, приложив совсем немного усилий, можно произвести отличное впечатление. Дизайнер по интерьеру делится рекомендациями, как это сделать, не потратив слишком много средств.
4 рекомендации по украшению рождественского стола, которые не потребуют больших трат
"Данные проведенного IKEA рождественского опроса показывают, что для половины населения самой важной праздничной традицией является праздничное застолье в семейном кругу. Также важны встречи и времяпрепровождение вместе с семьей. Чтобы в эти праздники создать дома праздничное настроение, не нужно тратить слишком много. В этом году тенденции рождественских украшений отражают древние традиции и природу, а также могут выразиться и в сервировке стола. Цветовая палитра вдохновлялась традиционными рождественскими цветами, например, красные, зеленые, золотые и земляные тона", - говорит дизайнер IKEA по интерьеру Рита Римке.
1. Подберите сервировку стола к интерьеру
Рекомендация дизайнера для создания гармоничного настроения - подобрать стиль и цветовую палитру сервировки праздничного стола в соответствии с интерьером помещения. "Если интерьер цветной, то стол можно сделать скорее монохромным, например, выбрав однотонную скатерть без узоров. Общее впечатление сбалансируют и похожие украшения на столе и в других местах помещения. Для стола, например, можно использовать те же самые украшения или гирлянды, что и для елочки".
Совет, который поможет избежать хаотичного впечатления - при декорировании не нужно использовать сразу все красивые украшения, какие только есть в доме. Лучше выбрать два-три основных оттенка и создать более сдержанную палитру, а не смешивать все вместе. На столе лучше оставить больше свободного места, а блюда разместить на кухне на стойке или рядом со столом на тележке или дополнительном столике. При выборе новых предметов интерьера, посуды, текстильных изделий и других элементов обстановки нужно помнить о том, что у вас уже есть, чтобы всё вместе сочеталось.
2. Используйте текстильные изделия для дополнительной эстетики
Скатерть - это первый элемент, который приходит на ум при мысли о праздничном столе. Однако сервировать стол можно и без скатерти. Эстетичное и праздничное настроение помогут создать также дорожки для стола, плейсматы, тканевые или бумажные салфетки.
"Правило в том, что скатерть с дорожками для стола и плейсматами должны быть в контрастных цветах, выделяющих друг друга. Можно выбрать, например, плейсматы из натуральных материалов, а скатерть и тарелки выбрать в контрастных и ярких тонах, например, синего цвета. Или отдайте предпочтение классическому рождественскому сочетанию красного и белого цветов: выберите красную скатерть или дорожку для стола в качестве фона для белой посуды и аксессуаров", - подчеркивает дизайнер по интерьеру.
3. Освежите коллекцию посуды парой новых акцентов
Чтобы накрыть красивый праздничный стол, не обязательно покупать новый комплект посуды. Посмотрите, как можно обновить и дополнить имеющийся комплект посуды, добавив один или два новых акцента. "Если у вас дома посуда белая, то ее можно дополнить парой новых тарелок в более насыщенных тонах. Объединяющим элементом также может быть скатерть или плейсматы в выразительном цвете - на таком фоне имеющаяся привычная посуда будет выглядеть как новая", - добавляет дизайнер по интерьеру.
Рита Римке также советует сочетать предметы традиционного стиля с современными. Например, бокалы в ретро-стиле можно комбинировать с современными столовыми приборами и тарелками, а классические подсвечники дополнить современными светодиодными светильниками под стеклянным куполом.
4. Подумайте о праздничных акцентах
Более уютное настроение создают различные текстильные изделия, и в этом отношении не следует забывать о креслах. "Кресла могут быть красивым акцентом стола и всего помещения. На них можно положить подушки в тон или даже искусственную овчину, которая дополнит настроение другой текстурой", - рекомендует Рита Римке.
Дизайнер IKEA по интерьеру отмечает, что для того, чтобы создать праздничную атмосферу во время рождественского ужина, не обязательно тратить слишком много. Для создания теплого и торжественного праздничного ощущения не нужно тратить много денег и покупать новый комплект из рождественской коллекции. Просто добавьте несколько элементов, например, подходящие по цвету плейсматы, салфетки и свечи. Или сделайте украшения сами или вместе с семьей!
Получите вдохновение от леса и используйте для украшения собранные в лесу шишки или веточки, которые прекрасно дополнят сервировку рождественского стола.
Галерея: Варианты сервировок рождественского стола
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