Видео ⟩ В Огре более взрослые мальчики избили девятилетнюю девочку

"Я не могу этого понять, честное слово, у меня четверо детей, и такая ситуация для меня в течение 15 лет впервые", - говорит мать избитой девочки, жительница Огре, Лига (имя изменено). - "Как мы поняли у доктора в больнице, ее ударили по носу, потому что в носу есть отек. Под глазами синяки, ухо все синее, шея все стерта. Дочь говорит, что ее душили. Но в дежурной части полицейский, принявший заявление, говорит, что может быть, что ее тянули за капюшон".