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Видео ⟩ В Огре более взрослые мальчики избили девятилетнюю девочку

rus.tvnet.lv
В Огре более взрослые мальчики избили девятилетнюю девочку
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Детская площадка.
Детская площадка. Фото: Edijs Pālens/LETA

На прошлой неделе в Огре более взрослые мальчики избили девятилетнюю девочку, сообщают Dienas ziņas. 

По данным Государственной полиции, в первой половине года увеличилось число случаев, когда телесные повреждения причиняли именно несовершеннолетние.

"Я не могу этого понять, честное слово, у меня четверо детей, и такая ситуация для меня в течение 15 лет впервые", - говорит мать избитой девочки, жительница Огре, Лига (имя изменено). - "Как мы поняли у доктора в больнице, ее ударили по носу, потому что в носу есть отек. Под глазами синяки, ухо все синее, шея все стерта. Дочь говорит, что ее душили. Но в дежурной части полицейский, принявший заявление, говорит, что может быть, что ее тянули за капюшон".

Государственная полиция указывает, что в связи с произошедшим получено заявление. Личность парней уже выяснена.

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