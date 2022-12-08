На прошлой неделе в Огре более взрослые мальчики избили девятилетнюю девочку, сообщают Dienas ziņas.
Видео ⟩ В Огре более взрослые мальчики избили девятилетнюю девочку
По данным Государственной полиции, в первой половине года увеличилось число случаев, когда телесные повреждения причиняли именно несовершеннолетние.
"Я не могу этого понять, честное слово, у меня четверо детей, и такая ситуация для меня в течение 15 лет впервые", - говорит мать избитой девочки, жительница Огре, Лига (имя изменено). - "Как мы поняли у доктора в больнице, ее ударили по носу, потому что в носу есть отек. Под глазами синяки, ухо все синее, шея все стерта. Дочь говорит, что ее душили. Но в дежурной части полицейский, принявший заявление, говорит, что может быть, что ее тянули за капюшон".
Государственная полиция указывает, что в связи с произошедшим получено заявление. Личность парней уже выяснена.
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