Будущий министр энергетики Чударс не знает, где будет его рабочее место

В интервью программе TV3 "900 секунд" Чударс сказал, что местонахождение нового министерства - это технический вопрос. Он допускает, что его могут разместить в одном из зданий действующих министерств.

На вопрос, потребуются ли новому министерству новые сотрудники, Чударс ответил, что достаточен нынешний кадровый ресурс реорганизуемых министерств - Министерства экономики и Министерства охраны окружающей среды и регионального развития.

Он считает, что с созданием нового министерства нельзя затягивать, оно должно начать работу как можно скорее.

На вопрос, не считает ли Чударс, что новое министерство должно взять на себя ответственность не только за энергетику и климат, но и за окружающую среду, он ответил, что эти сферы действительно очень взаимосвязаны, и в первоначальном предложении при формировании правительства это так и предполагалось, однако такой подход не был поддержан в коалиции.

Говоря о приоритетах отрасли, Чударс звявил, что Латвия в ближайшем будущем должна стать одной из крупнейших стран-экспортеров зеленой энергии. При этом он признал, что базовые нагрузки в ближайшие годы будут обеспечены природным газом. Для того, чтобы его заменить, нужны не годы, а десятилетия.

Он также отметил необходимость и дальше более активно оснащать частные дома солнечными панелями и развивать ветропарки.