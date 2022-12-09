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Жена Андрея Макаревича не хочет для сына паспорт РФ

rus.tvnet.lv
Жена Андрея Макаревича не хочет для сына паспорт РФ
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Эйнат Кляйни Андрей Макаревич
Эйнат Кляйни Андрей Макаревич Фото: Кадр из видео

Четвертая жена Андрея Макаревича Эйнат Кляйн - киевлянка. Многие годы она живет и работает в Израиле, куда сейчас уехали многие российские звезды, несогласные с путинским режимом, пишет "Униан". 

Среди таких артистов: Михаил Шац, Алла Пугачева, Максим Галкин, Семен Слепаков и многие другие. 

Напомним, что российский музыкант Андрей Макаревич был признан "иноагентом" за антивоенные высказывания и осуждение политики РФ. После 24 февраля он поддержал Украину.

Его супруга Эйнат Кляйн в соцсетях отметила, что их с Андреем 8-месячный сын не будет получать российские документы. С каждым днем она все больше убеждается в правильности своего решения.  

"Новости из Мордора все более и более страшные. Запрос на 9 лет колонии для Яшина (российский политзаключенный -  прим.ред.). Уверена, дадут, увы, почти максимум. Аресты за госизмену и фейки о "второй армии мира". Тотальный запрет ЛГБТ в любых формах. Жду, когда вернут принудительную стерилизацию. Пролистав в голове свой фб поняла, что, будь я гражданкой России, заработала бы уже на пожизненное, а так мне грозит лишь депортация.

Кто-то, помню, все недоумевал, что же я не желаю себе и Эйтану паспорт РФ. Да вот поэтому (помимо чувства брезгливости)", - цитирует ее "Униан".

Эйнат Кляйн неоднократно высказывала свою поддержку Украине и уверена, что в войне победит именно она.

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