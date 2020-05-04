Таинственная Эйнат - четвертая жена Андрея Макаревича. Кто она?

На днях выяснилось, что музыкант и телеведущий Андрей Макаревич тайно женился в четвертый раз. Это произошло еще в декабре, но СМИ узнали об этом только сейчас. Известно, что его избранницей стала журналист и фотограф Эйнат Кляйн.
То, что это правда, Макаревич сам подтвердил в разговоре с корреспондентом портала "Комсомольская правда". Стоит сказать, что самоизоляцию пара проводит по отдельности: 66-летний музыкант - в России, а вот Эйнат застряла в Израиле.
Про возраст своей супруги Андрей Вадимович умолчал. Он не стал отрицать, что супруга моложе, но "не считал, на сколько".
RUS.TVNET решил собрать все, что известно о четвертой супруге Андрея Макаревича.
Эйнат Кляйн давно живет в Израиле, но родилась в Киеве. По образованию она специалист по Ближнему Востоку. Сначала окончила журфак в родном городе, а потом училась на историческом факультете в Бар-Иланском университете в Тель-Авиве.
Владеет пятью языками - русским, ивритом, арабским, английским и украинским. Очень много лет Эйнат посвятила туризму - она возит группы по всему миру.
"Журналист, фотограф и, как нынче модно говорить, профессиональный путешественник... Воплощаю мечту многих - путешествую по миру и получаю за это деньги. Также деньги я получаю за статьи, фотографии и накопленные знания и опыт, которые вообще-то бесценны", - так о себе писала Эйнат на страницах интернет-журнала "Сноб".
В Сети она подробно описала, как решилась уйти от офисной работы во фриланс. Просто в какой-то момент поняла, что "жизнь разделилась на периоды: от звонка будильника до времени обеда и потом еще пару часов до наступления сумерек, а то и вовсе темноты".
"Мне не нравилось, что в выходные надо отдыхать от работы, мне не нравилось говорить "мы", подразумевая свою работу в чужой компании, в конце концов, мне перестал нравиться зарождающийся конфликт интересов - моих собственных и компании", - вспоминает Эйнат.
Отдельное место в сердце Кляйн занимает Африка, и особенно - Эфиопия.
"Часто и много бываю в Африке, в частности - в Эфиопии. Собственно, основные общественные дела - там. В каждом своем туре в Эфиопию стараюсь донести до путешественников чуть больше о любви, природе, людях. Наверное, это можно было бы превратить в миссию", - писала она.
Эйнат Кляйн читает лекции в разных городах, водит группы путешественников по странам Ближнего Востока и Африке. (Кстати, в разговоре с "КП" Макаревич упомянул, что познакомился с ней именно в путешествии.)
Кляйн много пишет и снимает для тревел-журналов, таких как National Geographic и "Моя Планета".
Как подчеркивает сама Эйнат, она всегда открыта всему новому.
"Считаю, что самый мой удачный проект, который все еще ongoing - это жить в полете, между отелями, домами, людьми. Это дает ощущение свободы и, наверное, большой любви ко всему, что меня окружает", - подчеркивает она.
Кляйн не вегетарианка - она любит мясо, вино и фотографироваться.
Как сообщает "Комсомольская правда", туристический бизнес сейчас переживает кризис, а потому Эйнат с компаньонами открыла винную компанию. Предполагается, что люди будут заказывать вино, а она будет устраивать онлайн-дегустации. Первая такая дегустация пройдет 7 мая.
В разговоре с журналистами Кляйн подтвердила, что, как только восстановят авиасообщение между странами, пара воссоединится.
Напомним, что Андрей Макаревич был женат трижды. Первой супругой музыканта стала Елена Фесуненко, брак с которой продлился всего три года - с 1976 по 1979 год. В 1986 году певец женился на Алле Голубкиной, враче-косметологе, а в 2003-м - на гримере и стилисте Наталье Голубь.