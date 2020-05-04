Таинственная Эйнат - четвертая жена Андрея Макаревича. Кто она?

То, что это правда, Макаревич сам подтвердил в разговоре с корреспондентом портала "Комсомольская правда". Стоит сказать, что самоизоляцию пара проводит по отдельности: 66-летний музыкант - в России, а вот Эйнат застряла в Израиле.

Про возраст своей супруги Андрей Вадимович умолчал. Он не стал отрицать, что супруга моложе, но "не считал, на сколько".

RUS.TVNET решил собрать все, что известно о четвертой супруге Андрея Макаревича.

Эйнат Кляйн давно живет в Израиле, но родилась в Киеве. По образованию она специалист по Ближнему Востоку. Сначала окончила журфак в родном городе, а потом училась на историческом факультете в Бар-Иланском университете в Тель-Авиве.

Владеет пятью языками - русским, ивритом, арабским, английским и украинским. Очень много лет Эйнат посвятила туризму - она возит группы по всему миру.

"Журналист, фотограф и, как нынче модно говорить, профессиональный путешественник... Воплощаю мечту многих - путешествую по миру и получаю за это деньги. Также деньги я получаю за статьи, фотографии и накопленные знания и опыт, которые вообще-то бесценны", - так о себе писала Эйнат на страницах интернет-журнала "Сноб".

В Сети она подробно описала, как решилась уйти от офисной работы во фриланс. Просто в какой-то момент поняла, что "жизнь разделилась на периоды: от звонка будильника до времени обеда и потом еще пару часов до наступления сумерек, а то и вовсе темноты".

"Мне не нравилось, что в выходные надо отдыхать от работы, мне не нравилось говорить "мы", подразумевая свою работу в чужой компании, в конце концов, мне перестал нравиться зарождающийся конфликт интересов - моих собственных и компании", - вспоминает Эйнат.

Отдельное место в сердце Кляйн занимает Африка, и особенно - Эфиопия.

"Часто и много бываю в Африке, в частности - в Эфиопии. Собственно, основные общественные дела - там. В каждом своем туре в Эфиопию стараюсь донести до путешественников чуть больше о любви, природе, людях. Наверное, это можно было бы превратить в миссию", - писала она.