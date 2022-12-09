Илью Яшина приговорили к 8,5 годам по делу о "военных фейках"

Кроме того, политик проходил свидетелем по делу депутата Красносельского района Москвы Алексея Горинова, который получил первый реальный срок по статье о "военных фейках" (семь лет колонии).

Яшин утверждал, что таким образом власти пытаются заставить его уехать из России. Несмотря на это он принял решение остаться и продолжал выступать против российского вторжения в Украину.

Поводом для уголовного дела стало то, что 7 апреля в прямом эфире в своем YouTube-канале Яшин рассказал о событиях в украинской Буче, показав в том числе сюжет Би-би-си об убитых мирных жителях города. Расследованием произошедшего в Буче с весны занимается международный уголовный суд.

Минобороны России называет сообщения о преступлениях российских военных в Буче "провокацией", а кадры с трупами на улицах "постановочными". В суде эту версию повторял прокурор.

По версии обвинения, Яшин "утвердительно сообщил под видом достоверных сведений", что российские военные убивали жителей Бучи, и при этом пренебрежительно отзывался о действующей в России власти.