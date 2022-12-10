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Фото ⟩ Карикатура русской редакции Deutsche Welle о Латвии вызвала противоречивую реакцию в соцсетях

Apollo.lv rus.tvnet.lv
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Карикатура русской редакции Deutsche Welle о Латвии вызвала противоречивую реакцию в соцсетях
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Русская редакция немецкого издания Deutsche Welle (DW) опубликовала в соцсетях карикатуру о Латвии, которая вызвала активные дискуссии среди пользователей соцсетей, пишет портал Apollo.lv.

В опубликованной DW карикатуре отображается ситуация с решением Латвии по делу телеканала "Дождь".

На рисунке изображен президент России Владимир Путин в "дождливый день". В одной руке он держит зонт, под которым подразумевается Латвия, который защищает его от дождя, изображенного в виде телеканала "Дождь". Карикатура дает понять, что Латвия этим решением защищает Путина.

Карикатура вызвала противоречивую реакцию среди пользователей соцсетей. Часть пользователей Twitter отреагировала на изображение с негодованием и сарказмом.

"Поздравляю NEPLP с попаданием Латвии в международный оборот юмора и сатиры", - написал ведущий научный сотрудник института философии и социологии Латвийского университета Мартиньш Капранс.

В свою очередь пользователь по имени Том внес в карикатуру уточнения, в частности, по его мнению, зонт в виде Латвии защищает латвийцев и украинцев от "Дождя" и "дела" Путина.

Большое количество пользователей эту карикатуру осудило. Большинство из них - украинцы.

Напомним, по мнению руководителя Центра передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций Яниса Сартса, самую большую выгоду от закрытия независимого российского телеканала "Дождь" получит Кремль.

В публикации в Twitter он выразил мнение, что ситуация, которая сложилась с "Дождем", - это "успешно реализованная операция рефлексивного контроля" со стороны России.

В интервью программе TV3 "900 секунд" Сартс объяснил, что рефлексивный контроль - это метод, разработанный КГБ во времена Советского Союза: как, понимая чьи-то поведенческие привычки, послать правильный сигнал, который вынудит получателя сигнала действовать предсказуемым образом, выгодным отправителю сигнала.

Его можно использовать, например, чтобы настроить людей друг против друга.

По мнению Сартса, в команду телеканала "Дождь" мог внедриться агент службы безопасности, который преднамеренно создал хаос, и Служба государственной безопасности ранее обращала внимание на такие риски.

Сартс пояснил, что теперь сторонники Кремля получили аргумент для распространения посыла о том, что СМИ на Западе тоже не могут быть свободными, потому что они подавляются.

В то же время директор Центра передового опыта стратегических коммуникаций НАТО отметил: лишь один факт того, что люди находятся в оппозиции к президенту России Владимиру Путину, еще не делает их прозападно настроенными.

Как сообщалось, во вторник NEPLP принял решение аннулировать лицензию на вещание российской независимой телепрограммы "Дождь", которая до сих пор работала в Латвии.

Указанное решение вызвало противоречивые реакции. Оно еще может быть обжаловано в суде.

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