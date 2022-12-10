Русская редакция немецкого издания Deutsche Welle (DW) опубликовала в соцсетях карикатуру о Латвии, которая вызвала активные дискуссии среди пользователей соцсетей, пишет портал Apollo.lv.
Фото ⟩ Карикатура русской редакции Deutsche Welle о Латвии вызвала противоречивую реакцию в соцсетях
В опубликованной DW карикатуре отображается ситуация с решением Латвии по делу телеканала "Дождь".
На рисунке изображен президент России Владимир Путин в "дождливый день". В одной руке он держит зонт, под которым подразумевается Латвия, который защищает его от дождя, изображенного в виде телеканала "Дождь". Карикатура дает понять, что Латвия этим решением защищает Путина.
Жизнь для российского вождя— DW на русском (@dw_russian) December 9, 2022
Приятней все же без "Дождя".
Карикатура DW pic.twitter.com/JozeOWajej
Карикатура вызвала противоречивую реакцию среди пользователей соцсетей. Часть пользователей Twitter отреагировала на изображение с негодованием и сарказмом.
"Поздравляю NEPLP с попаданием Латвии в международный оборот юмора и сатиры", - написал ведущий научный сотрудник института философии и социологии Латвийского университета Мартиньш Капранс.
В свою очередь пользователь по имени Том внес в карикатуру уточнения, в частности, по его мнению, зонт в виде Латвии защищает латвийцев и украинцев от "Дождя" и "дела" Путина.
Fixed it for you @dw_russian pic.twitter.com/IewOxlZg2l— Toms Kokins (@TKokins) December 9, 2022
Большое количество пользователей эту карикатуру осудило. Большинство из них - украинцы.
Напомним, по мнению руководителя Центра передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций Яниса Сартса, самую большую выгоду от закрытия независимого российского телеканала "Дождь" получит Кремль.
В публикации в Twitter он выразил мнение, что ситуация, которая сложилась с "Дождем", - это "успешно реализованная операция рефлексивного контроля" со стороны России.
В интервью программе TV3 "900 секунд" Сартс объяснил, что рефлексивный контроль - это метод, разработанный КГБ во времена Советского Союза: как, понимая чьи-то поведенческие привычки, послать правильный сигнал, который вынудит получателя сигнала действовать предсказуемым образом, выгодным отправителю сигнала.
Его можно использовать, например, чтобы настроить людей друг против друга.
По мнению Сартса, в команду телеканала "Дождь" мог внедриться агент службы безопасности, который преднамеренно создал хаос, и Служба государственной безопасности ранее обращала внимание на такие риски.
Сартс пояснил, что теперь сторонники Кремля получили аргумент для распространения посыла о том, что СМИ на Западе тоже не могут быть свободными, потому что они подавляются.
В то же время директор Центра передового опыта стратегических коммуникаций НАТО отметил: лишь один факт того, что люди находятся в оппозиции к президенту России Владимиру Путину, еще не делает их прозападно настроенными.
Как сообщалось, во вторник NEPLP принял решение аннулировать лицензию на вещание российской независимой телепрограммы "Дождь", которая до сих пор работала в Латвии.
Указанное решение вызвало противоречивые реакции. Оно еще может быть обжаловано в суде.
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