Сартс: самую большую выгоду от закрытия "Дождя" получит Кремль

В публикации в Twitter он выразил мнение, что ситуация, которая сложилась с "Дождем", - это "успешно реализованная операция рефлексивного контроля" со стороны России.

В интервью программе TV3 "900 секунд" Сартс объяснил, что рефлексивный контроль - это метод, разработанный КГБ во времена Советского Союза: как, понимая чьи-то поведенческие привычки, послать правильный сигнал, который вынудит получателя сигнала действовать предсказуемым образом, выгодным отправителю сигнала.

Его можно использовать, например, чтобы настроить людей друг против друга.

По мнению Сартса, в команду телеканала "Дождь" мог внедриться агент службы безопасности, который преднамеренно создал хаос, и Служба государственной безопасности ранее обращала внимание на такие риски.

Сартс пояснил, что теперь сторонники Кремля получили аргумент для распространения посыла о том, что СМИ на Западе тоже не могут быть свободными, потому что они подавляются.

В то же время директор Центра передового опыта стратегических коммуникаций НАТО отметил: лишь один факт того, что люди находятся в оппозиции к президенту России Владимиру Путину, еще не делает их прозападно настроенными.

Как сообщалось, во вторник NEPLP принял решение аннулировать лицензию на вещание российской независимой телепрограммы "Дождь", которая до сих пор работала в Латвии.

Указанное решение вызвало противоречивые реакции. Оно еще может быть обжаловано в суде.