“Мне не придется стрелять в людей”. Мобилизованному пацифисту Березину нашли применение без оружия в тыловой части

"В любом случае, это спасло ему жизнь", - подчеркнул адвокат.

Возвращение в Каменку

"Мы приехали, у нас забрали смартфоны и вернули только перед отъездом", - рассказывает Кирилл о возвращении в Каменку. В части на тот момент находились добровольцы и раненые контрактники. Мобилизованным беглецам сказали, что их отправят обратно в полевой лагерь.

Никаких правовых препятствий к этому уже не оставалось, но адвокат Иванов предпринял еще одну попытку спасти подзащитного: он приехал в Каменку и уговорил командование отложить отправку Кирилла на время рассмотрения вопроса о его переводе в другую воинскую часть. Такая часть к этому моменту нашлась - именно в ней Кирилл восемь лет назад проходил срочную службу. Уже тогда, как он рассказывал Би-би-си, он понял, что не сможет ни при каких обстоятельствах брать в руки оружие, чтобы убивать людей.

Кирилл говорит, что служил по призыву в Луге Ленинградской области, и после службы изредка звонил своему командиру, поздравлял с днем рождения. Но позже даже потерял номер его телефона - так что пришлось искать его в соцсетях. Командир части, узнав историю Березина, согласился снова принять его на службу. "Спасибо ему большое - мне очень повезло", - признается Кирилл.