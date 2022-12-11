Голливудский актер Жан-Клод Ван Дамм (Jean-Claude Van Damme) прибыл в Украину. Совместное фото с актером 8 декабря на своей странице в Facebook опубликовал украинский врач Михаил Ершов, пишет "Бульвар Гордона".
Жан-Клод Ван Дамм прибыл в Украину
Жан-Клод Ван Дамм прибыл в Украину
62-летний Жан-Клод Ван Дамм посетил частную клинику в Ужгороде. Врачи в комментарии журналистам заявили, что актер запретил им разглашать какие-либо подробности своего визита, пишет TCH.
Но из собственных источников ТСН узнала, что в больницу 62-летний Жан-Клод Ван Дамм наведался из-за плохого самочувствия. Цель его визита в Украину и дальнейший маршрут голливудской звезды пока неизвестны.
Напомним, в мае 2022 года голливудская актриса Анджелина Джоли посетила одну из больниц в Львове и пообщалась с детьми.
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