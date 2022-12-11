Жан-Клод Ван Дамм прибыл в Украину

62-летний Жан-Клод Ван Дамм посетил частную клинику в Ужгороде. Врачи в комментарии журналистам заявили, что актер запретил им разглашать какие-либо подробности своего визита, пишет TCH.

Но из собственных источников ТСН узнала, что в больницу 62-летний Жан-Клод Но из собственных источников ТСН узнала, что в больницу 62-летний Жан-Клод Ван Дамм наведался из-за плохого самочувствия. Цель его визита в Украину и дальнейший маршрут голливудской звезды пока неизвестны.

Напомним, в мае 2022 года голливудская актриса Анджелина Джоли посетила одну из больниц в Львове и пообщалась с детьми.