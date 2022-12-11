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Тина Тернер потеряла младшего сына спустя четыре года после самоубийства старшего

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Тина Тернер потеряла младшего сына спустя четыре года после самоубийства старшего
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Тина Тернер
Тина Тернер Фото: Кадр из видео

Еще одна трагедия случилась в семье звезды рок-н-ролла Тины Тернер (Tina Turner). Спустя четыре года после самоубийства старшего сына, Крэйга, 83-летняя певица потеряла младшего, 62-летнего Рональда, пишет TMZ.

О том, что сын находится при смерти Тина Тернер узнала от соседей. 

В последние годы Рональд боролся с тяжелой формой рака.

"Я делала все возможное, но на этот раз не смогла спасти тебя. Я люблю тебя все 17 лет нашей жизни. Это очень и очень грустно, я очень подавлена", – написала жена покойного в соцсетях. 

Напомним, что отцом Ронни является музыкант Айк Тернер. На протяжении 16 лет брака с Тиной, мужчина избивал ее и всячески издевался. Певица усыновила двух его детей от предыдущих отношений, а в 1968 году вновь забеременела, но сделала аборт, когда узнала о том, что одна из подруг Айка тоже ждет от него ребенка.

Тина Тернер даже пыталась покончить с собой. в один прекрасный день она просто сбежала от него, имея в кармане лишь несколько центов. Их бракоразводный процесс был завершен в 1978-м году. В этот же период артистка окончательно порвала с прошлым и начала карьеру сольной исполнительницы.

Айк Тернер после развода пристрастился к наркотикам и умер от передозировки в 2007 году.

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