В ходе опроса выяснилось, что рижане хотят улучшить в городе больше всего

Это самые распространенные ответы на вопрос о трех проблемах, которые следует решать в первую очередь.

Далее следуют такие ответы, как дороговизна жизни, социальные вопросы, образование, здравоохранение, работа самоуправления, коммунальные услуги, общественный порядок и безопасность, геополитический кризис и предотвращение его последствий, налоговые вопросы, экономическое развитие, вопросы спорта, культуры, торговля и услуги, межнациональные отношения и вопросы, связанные с Covid-19.

63,3% респондентов больше всего беспокоят проблемы с транспортной инфраструктурой, а 40,1% жителей обеспокоены состоянием улиц и их ремонтом.

Благоустройство города беспокоит 22,3% респондентов, в том числе 7,5% респондентов хотят благоустройства дворов.

19% респондентов беспокоит экология, 9,3% - чистота и порядок в городе.

В ходе опроса было опрошено 2207 постоянных жителей Риги в возрасте от 18 лет и старше.