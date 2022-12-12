Скончался хирург Детской больницы Джеймс Розитис

Джеймс Розитис родился 30 июля 1963 года и в следующем году отпраздновал бы юбилей. В детской больнице он работал с 1 февраля 1985 года на должности медбрата.

После окончания ординатуры, в августе 1988 года, он был переведен на должность врача-хирурга, в дальнейшем работал врачом-урологом в 3-м хирургическом отделении.

В январе 1996 года он был назначен главврачом больницы. С 9 мая 2006 г. по 9 марта 2008 г. работал медицинским директором больницы. С 10 марта 2008 года заведовал операционным блоком и одновременно работал детским хирургом.