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Скончался хирург Детской больницы Джеймс Розитис

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Скончался хирург Детской больницы Джеймс Розитис
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Джеймс Розитис
Джеймс Розитис Фото: LETA

10 декабря скончался хирург Детской больницы Джеймс Розитис, сообщает больница.

Джеймс Розитис родился 30 июля 1963 года и в следующем году отпраздновал бы юбилей. В детской больнице он работал с 1 февраля 1985 года на должности медбрата.

После окончания ординатуры, в августе 1988 года, он был переведен на должность врача-хирурга, в дальнейшем работал врачом-урологом в 3-м хирургическом отделении.

В январе 1996 года он был назначен главврачом больницы. С 9 мая 2006 г. по 9 марта 2008 г. работал медицинским директором больницы. С 10 марта 2008 года заведовал операционным блоком и одновременно работал детским хирургом.

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