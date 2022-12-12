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Эрдоган пригрозил Греции: турецкие ракеты могут достичь Афин

rus.tvnet.lv
Эрдоган пригрозил Греции: турецкие ракеты могут достичь Афин
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган Фото: AFP/SCANPIX

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил, что турецкие ракеты могут достать до Афин. Анкара продолжает проявлять раздражение по поводу наращивания греческой военной мощи на Эгейских островах.

"Теперь мы начали производить собственные ракеты", - подчеркнул Эрдоган в своем выступлении. 

"Конечно, это производство пугает греков. Когда вы говорите "Тайфун", греки пугаются и говорят: "Она ударит по Афинам". Ну, конечно, ударит... Если вы не успокоитесь, если вы попытаетесь купить что-то для вооружения, такая страна, как Турция, не будет сторонним наблюдателем. Она должна что-нибудь сделать", - заявил Эрдоган.

"Тайфун" - ракета малой дальности, разработанная в Турции. Ракета, испытанная в октябре над Черным морем, может поражать цели на расстоянии 500 километров, что в два раза превышает дальность действия ракет, находящихся в настоящее время на вооружении Турции.

В последние месяцы турецкий лидер все активнее выступал против Греции, обвиняя Афины в том, что она наращивает военное присутствие на греческих островах Эгейского моря у побережья Турции.

В еще одной плохо завуалированной угрозе Эрдоган сказал: "Мы можем внезапно появиться однажды ночью, когда придет время".

На прошлой неделе министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу предупредил Грецию о необходимости прекратить милитаризацию островов Эгейского моря, иначе Анкара "предпримет необходимые шаги на местах".

Хотя Греция и Турция являются союзниками по НАТО, разногласия между двумя странами сохраняются на протяжении нескольких десятилетий по ряду вопросов, включая морскую границу, континентальный шельф и Кипр.

В этом году Греция призвала своих западных союзников заставить Турцию прекратить свою агрессивную риторику, предупредив о новой ситуации, подобной Украине.

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