Эрдоган пригрозил Греции: турецкие ракеты могут достичь Афин

"Теперь мы начали производить собственные ракеты", - подчеркнул Эрдоган в своем выступлении.

"Конечно, это производство пугает греков. Когда вы говорите "Тайфун", греки пугаются и говорят: "Она ударит по Афинам". Ну, конечно, ударит... Если вы не успокоитесь, если вы попытаетесь купить что-то для вооружения, такая страна, как Турция, не будет сторонним наблюдателем. Она должна что-нибудь сделать", - заявил Эрдоган.

"Тайфун" - ракета малой дальности, разработанная в Турции. Ракета, испытанная в октябре над Черным морем, может поражать цели на расстоянии 500 километров, что в два раза превышает дальность действия ракет, находящихся в настоящее время на вооружении Турции.

В последние месяцы турецкий лидер все активнее выступал против Греции, обвиняя Афины в том, что она наращивает военное присутствие на греческих островах Эгейского моря у побережья Турции.

В еще одной плохо завуалированной угрозе Эрдоган сказал: "Мы можем внезапно появиться однажды ночью, когда придет время".

На прошлой неделе министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу предупредил Грецию о необходимости прекратить милитаризацию островов Эгейского моря, иначе Анкара "предпримет необходимые шаги на местах".

Хотя Греция и Турция являются союзниками по НАТО, разногласия между двумя странами сохраняются на протяжении нескольких десятилетий по ряду вопросов, включая морскую границу, континентальный шельф и Кипр.

В этом году Греция призвала своих западных союзников заставить Турцию прекратить свою агрессивную риторику, предупредив о новой ситуации, подобной Украине.