Глава Еврокомиссии: В 2023 году ЕС может не хватить газа

Евросоюзу удалось запастись достаточным количеством газа на текущую зиму, но в следующем году, если Россия продолжит урезать поставки, вновь может возникнуть его нехватка. Об этом на пресс-конференции в понедельник, 12 декабря, сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, ссылаясь на данные Международного энергетического агентства. "Несмотря на все что мы предприняли, в следующем году нас по-прежнему может ожидать нехватка 30 миллиардов кубометров газа", - заявила фон дер Ляйен.