Наихудшая ситуация на данный момент в Министерстве здравоохранения, заявил спикер Сейма Эдвард Смилтенс ("Объединенный список") в программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама".
Смилтенс: тяжелее всего ситуация в Министерстве здравоохранения
Смилтенс: тяжелее всего ситуация в Министерстве здравоохранения
"Я думаю, что самая сложная ситуация на данный момент в Министерстве здравоохранения. Еще до начала работы Лига Меньгелсоне пришла на встречу с представителями отрасли. В финансировании здравоохранения есть ряд проблем, над которыми нужно работать", - сказал Смилтенс.
По его словам, другим "министерством с очень большими проблемами" является Министерство внутренних дел, где нужно решать вопросы оплаты труда сотрудников и материально-технического обеспечения.
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