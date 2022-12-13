Смилтенс: тяжелее всего ситуация в Министерстве здравоохранения

"Я думаю, что самая сложная ситуация на данный момент в Министерстве здравоохранения. Еще до начала работы Лига Меньгелсоне пришла на встречу с представителями отрасли. В финансировании здравоохранения есть ряд проблем, над которыми нужно работать", - сказал Смилтенс.