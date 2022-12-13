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Смилтенс: тяжелее всего ситуация в Министерстве здравоохранения

rus.tvnet.lv/LETA
Смилтенс: тяжелее всего ситуация в Министерстве здравоохранения
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Спикер Сейма Эдвард Смилтенс
Спикер Сейма Эдвард Смилтенс Фото: Evija Trifanova/LETA

Наихудшая ситуация на данный момент в Министерстве здравоохранения, заявил спикер Сейма Эдвард Смилтенс ("Объединенный список") в программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама".

"Я думаю, что самая сложная ситуация на данный момент в Министерстве здравоохранения. Еще до начала работы Лига Меньгелсоне пришла на встречу с представителями отрасли. В финансировании здравоохранения есть ряд проблем, над которыми нужно работать", - сказал Смилтенс.

По его словам, другим "министерством с очень большими проблемами" является Министерство внутренних дел, где нужно решать вопросы оплаты труда сотрудников и материально-технического обеспечения.

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