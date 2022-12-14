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В "Вагнер" завербовали 23 тысячи заключенных из российских тюрем

rus.tvnet.lv
В "Вагнер" завербовали 23 тысячи заключенных из российских тюрем
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Война в Украине
Война в Украине Фото: AP/Scanpix

Российская частная военная организация "Вагнер", которая воюет на стороне российских войск в Украине, завербовала 23 тысячи заключенных из российских тюрем, сообщил Центр национального сопротивления Украины.

"В общей сложности россияне завербовали 23 тысячи заключенных, которых используют при штурме в качестве "мяса". Причиной является то, что их смерть не резонирует в российском обществе и потому позволяет россиянам не думать о потерях", - говорится в сообщении центра.

В сообщении отмечается, что заключенные формируются в ударные группы, а для удара используется воздушная разведка, которая позволяет командирам групп наблюдать за действиями подчиненных.

Эти потери не деморализуют "Вагнер", так как в штурмах не участвуют квалифицированные солдаты и руководство.

Галерея: Война в Украине

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