Российская частная военная организация "Вагнер", которая воюет на стороне российских войск в Украине, завербовала 23 тысячи заключенных из российских тюрем, сообщил Центр национального сопротивления Украины.
В "Вагнер" завербовали 23 тысячи заключенных из российских тюрем
В "Вагнер" завербовали 23 тысячи заключенных из российских тюрем
"В общей сложности россияне завербовали 23 тысячи заключенных, которых используют при штурме в качестве "мяса". Причиной является то, что их смерть не резонирует в российском обществе и потому позволяет россиянам не думать о потерях", - говорится в сообщении центра.
В сообщении отмечается, что заключенные формируются в ударные группы, а для удара используется воздушная разведка, которая позволяет командирам групп наблюдать за действиями подчиненных.
Эти потери не деморализуют "Вагнер", так как в штурмах не участвуют квалифицированные солдаты и руководство.
Галерея: Война в Украине
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!
Ключевые слова