На Канарах задержан главный подозреваемый в деле Магнитского

Европол заявил о задержании на Канарских островах главного подозреваемого по так называемому "делу Магнитского". Власти Испании при поддержке Европола и Евроюста добились успеха в преследовании преступной группировки, отмывавшей в Европе похищенные российские бюджетные средства на общую сумму 219 млн евро, сообщило в среду, 14 декабря, европейское ведомство.

Задержанный на Канарах человек являлся центральным звеном преступной схемы, расследованием которой занимался скончавшийся в 2009 году российский юрист Сергей Магнитский, указывается в заявлении. По данным следствия, преступная сеть провела миллионы евро через европейские банковские счета и затем отправила их в Испанию для покупки недвижимости. На данный момент в этой стране конфисковано 75 объектов недвижимости на общую сумму 25 млн евро, сообщается далее.

Как отметил Европол, испанские следователи смогли выяснить, как часть похищенных средств оказалась вложенной в испанскую недвижимость. "Была идентифицирована группа лиц - все из них граждане России, практически не связанные с Испанией, а также ряд подставных компаний, не ведущих реальной экономической деятельности", - сообщили в Гааге.