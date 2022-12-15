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В Риге выступят блэк-металлисты Rotting Christ

rus.tvnet.lv
В Риге выступят блэк-металлисты Rotting Christ
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Фото: Publicitātes foto

В субботу, 17 декабря, легендарные греческие блэк-металлисты Rotting Christ вновь выступят в рижском клубе Melnā piektdiena, сообщили порталу TVNET организаторы концерта.

В ходе мини-тура по странам Балтии группа за три дня выступит в столицах всех трех стран Балтии. На этих трех концертах Rotting Christ будет разогревать греческая группа On Thorns I Lay.

Группа Rotting Christ была основана в 1987 году в Афинах. За свою долгую карьеру она выпустила 13 студийных альбомов, последний из которых The Heretics - вышел в феврале 2019 года.

Последний раз группа посещала Латвию в ноябре 2019 года. Это будет шестое выступление Rotting Christ в нашей стране.

Концерт начинается около 20:00. Билеты по-прежнему доступны на портале Ticketshop.lv.

Фото: Publicitātes foto

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