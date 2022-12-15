В субботу, 17 декабря, легендарные греческие блэк-металлисты Rotting Christ вновь выступят в рижском клубе Melnā piektdiena, сообщили порталу TVNET организаторы концерта.
В Риге выступят блэк-металлисты Rotting Christ
В Риге выступят блэк-металлисты Rotting Christ
В ходе мини-тура по странам Балтии группа за три дня выступит в столицах всех трех стран Балтии. На этих трех концертах Rotting Christ будет разогревать греческая группа On Thorns I Lay.
Группа Rotting Christ была основана в 1987 году в Афинах. За свою долгую карьеру она выпустила 13 студийных альбомов, последний из которых The Heretics - вышел в феврале 2019 года.
Последний раз группа посещала Латвию в ноябре 2019 года. Это будет шестое выступление Rotting Christ в нашей стране.
Концерт начинается около 20:00. Билеты по-прежнему доступны на портале Ticketshop.lv.
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