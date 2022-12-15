Умер диджей телешоу Эллен Дедженерес: ему было всего 40 лет

Портал, указывая на источники в полиции, сообщает, что жена Стивена Эллисон Голкер обратилась в правоохранительные органы. Женщина заявила - Стивен ушел из дома без своей машины. И это совсем не похоже на него.

После стало известно о стрельбе в одной из гостиниц Лос-Анджелеса. Там сотрудники полиции нашли Босса мертвым - вероятно, он умер от огнестрельного ранения, нанесенного себе. О самоубийстве или убийстве полиция пока не заявляет. Однако все на это указывает.

Несколько дней назад Стивен и Эллисон отпраздновали 9-летнюю годовщину свадьбы.

Стивен Босс пришел на шоу в 2014 году как приглашенный диджей. Постепенно он стал постоянным участником программы, а в 2020 году получил должность исполнительного продюсера. Стивен был с шоу до самого последнего выпуска в мае 2022 года.