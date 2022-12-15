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В Санкт-Петербурге задержан гражданин Латвии. На родине его подозревают в изнасиловании

rus.tvnet.lv
В Санкт-Петербурге задержан гражданин Латвии. На родине его подозревают в изнасиловании
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Наручники. Иллюстративное фото
Наручники. Иллюстративное фото Фото: Pexels

Сотрудники Интерпола недалеко от Площади Александра Невского в российском Санкт-Петербурге задержали гражданина Латвии, пишет "Фонтанка". Он находился в розыске за изнасилование. Его обнаружили после регистрации по месту жительства.

Задержание прошло на Херсонской улице, мужчину встретили у его дома. В Латвии 26-летний мужчина разыскивался и был заочно арестован с середины ноября. В Россию он приехал в сентябре, а на днях встал на регистрационный учет.

Вменяют задержанному изнасилование и насильственное удовлетворение половой страсти. Латвийское бюро Интерпола уже информировано о задержании.

В некоторых российских СМИ задержанного называют Эрикс Б.

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