На минувшей неделе в сообщениях кремлевских идеологов доминировали две основные темы: возвращение в Россию из американской тюрьмы торговца оружием Виктора Бута, прозванного "торговцем смертью", которое стало возможным в результате обмена заключенными, и заявление президента России Владимира Путина от 7 декабря о том, что Россия может включить в свою оборонную доктрину пункт о превентивном ядерном ударе.
Видео ⟩ За занавесом: Кремль говорит об упреждающих ядерных ударах
Интересно, что российские пропагандисты почти единодушно обошли вниманием решение Латвии отозвать лицензию на вещание у российского оппозиционного телеканала "Дождь". Об этом говорила международная пресса, эта тема взволновала российских оппозиционеров и украинцев. Почему кремлевские "промыватели мозгов" упустили возможность лишний раз порефлексировать на тему латвийской "русофобии"?
Ответ прост: в России "Дождь" объявлен иностранным агентом, ему отказано в праве работать на родине, пропагандисты уже давно поливают это СМИ ненавистнической риторикой. Поэтому на данный момент они не могут встать на защиту телеканала и начать представлять его в качестве жертвы. Ненависть к отечественным "предателям" сильнее, чем желание облить грязью Латвию.
Правда, ведущий телепрограммы "60 минут" Евгений Попов, в очередной раз сетуя на европейскую русофобию, привел в пример решение нашей страны об аннулировании лицензии "Дождя". Вдобавок прозвучало, что телеканалу было отказано в возможности работать в России, поскольку он русофобский и ратует за уничтожение русских солдат и русского народа в целом. По утверждению Попова, "Дождь" буквально пропитан ненавистью к России и русским. Для описания ситуации с упомянутым телеканалом Попов даже рассказал старый анекдот о том, как гестапо исключило из своих рядов сотрудника за излишнюю жестокость.
Видео: Фрагмент передачи "60 минут"
Тем временем российская пропаганда объявила своим триумфом открытие 7 декабря сезона миланского La Scala, самого престижного оперного театра Европы. Вряд ли составляющим репертуар La Scala людям могло прийти в голову, что, выбрав для открытия постановку оперы Модеста Мусоргского "Борис Годунов", они дадут "кремлинам" лишний повод уколоть украинцев. А именно, тот факт, что была выбрана опера русского композитора, по мнению пропагандистов, служит весомым доказательством тому, что русскую культуру в Европе по-прежнему любят и о ее отмене не может быть и речи.
По утверждению некоторых пропагандистов, это наглядный пример отсутствия у Украины собственной конкурентоспособной культуры, потому что иначе в нынешних условиях европейцы выбрали бы для открытия сезона оперу украинского, а не русского композитора. А потому данный факт лишний раз доказывает, что украинцы - не отдельная нация, а всего лишь "малороссы".
Кремлевские идеологи с большой гордостью и удовольствием демонстрировали, как "политический цвет" Европы во главе с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен пришел послушать "наших", ведь нет ничего лучше для Европы, чем великая русская культура.
Видео: Фрагмент передачи "60 минут"
"Торговец смертью" объявлен героем
Пропагандистские передачи не уставали изображать отбывшего тюремный срок в США торговца оружием Виктора Бута как национального героя. Следует напомнить, что между Россией и США произошел обмен заключенными, при котором США обменяли Бута на свою баскетболистку Бритни Грейнер, осужденную Россией за хранение наркотических веществ после обнаружения запрещенных в этой стране сильнодействующих обезболивающих, которые баскетболистка принимала из-за серьезных проблем со спиной. Пропагандисты объявили сию "сделку" грандиозной победой российской дипломатии и при этом сыронизировали, что американцы готовы обменять такого серьезного заключенного, как Бут, на какую-то "баскетболистку-наркоманку".
Трагикомично, что таким образом бойцы идеологического фронта, сами того не сознавая, косвенно отметили недостаток гуманности в России, заявив, что их страна так бы себя не вела и никакого "простого человека" в обмен бы не приняла. Конечно, при этом было подчеркнуто, что США необоснованно предпочли Грейнер осужденному в России за шпионаж американскому шпиону Полу Уилану, который в глазах американцев является настоящим героем. Пропагандист Соловьев в этой связи пошутил, что у Уилана не было шансов, потому что, в отличие от Грейнер, он не является чернокожей женщиной, к тому же гомосексуальной.
Русские сознательно опустили тот факт, что американцам не было предоставлено выбора, так как установка Москвы была жесткой: Грейнер и никто другой против Виктора Бута. То, что подается русскими как слабость США, которая проявилась, выражаясь шахматными терминами, в обмене пешки на короля, на самом деле доказывает, что в отличие от России США заботятся о свободе и жизни каждого своего гражданина. На самом деле рядовой россиянин, слушая эти рассказы, должен чувствовать не гордость за то, как Россия всех переиграла, а страх и беспомощность от осознания факта, что его страна "простого человека" защищать не станет.
Видео: Фрагмент передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым"
Тем временем международная пресса называет Бута "торговцем смертью" с руками по локоть в крови, поскольку оружие, которое он поставляет, спровоцировало кровавые конфликты в нескольких африканских странах. Издание "Deutsche Welle" разбиралось, почему для России было так важно вернуть торговца оружием на родину. В беседе с газетой независимый аналитик Александра Филиппенко поясняет, что важность Бута для Москвы определяется менталитетом периода холодной войны, который напоминает о временах, когда СССР и США вели ожесточенное соперничество. "В сознании многих, как американцев, так и россиян, Виктор Бут - осколок и олицетворение советской системы. Он не признает новый мировой порядок. Именно поэтому он так важен для страны, - объясняет Филиппенко. - Он свой человек, а в русской традиции не сдают людей, которые служат системе".
Путин о превентивном ядерном ударе
Бряцание ядерным оружием снова в повестке дня Кремля. Пропагандисты пускают слюни и упиваются заявлениями Путина о том, что Россия должна последовать примеру США и включить право нанесения превентивного ядерного удара в свою оборонную доктрину. В дискуссиях идеологи прокручивали теоретические сценарии, что делать, если на территорию России залетит украинский дрон с "грязной бомбой".
Его, конечно, следовало бы немедленно сбить. В отличие от Запада, Россия постоянно говорит о возможном ядерном конфликте, в котором, конечно, не будет вины России, но она полна решимости нанести ответный удар. Рассказы русских о том, что ядерное оружие будет использоваться только как средство обороны, весьма пугают, хотя нет ни малейших доказательств намерений какой-либо страны напасть на Россию. Вопрос о том, для чего с помощью ядерной угрозы постоянно поддерживается напряжение в ситуации, когда реальной угрозы России нет, конечно, риторический.
По заявлению профессора кафедры международных отношений Инсбрукского университета Герхарда Манготта Deutsche Welle, опасность того, что Россия может применить ядерное оружие, серьезна. По его мнению, отправка российского военного атомного эшелона на украинский фронт и мобилизация подводной лодки "Белгород" (К329) могут служить "ядерными вестниками".
"Кремль показывает Украине и западным правительствам, что Россия достаточно мощна, но, возможно, хочет применить и ядерное оружие. (…) На данный момент это в основном служит сдерживающим фактором, сигнализирующим о том, что Украина не должна продолжать наступление и Запад не должен продолжать поддерживать ее оружием", - отметил профессор, который считает, что Россия может испытать тактическое ядерное оружие над Черным морем или на Камчатке.
Манготт предполагает, что Крым, вероятно, станет "красной чертой" для российского президента: "Я не могу представить, что он останется в стороне, если Украина вернет себе Крым. Это немедленно поставило бы под угрозу его положение и привело бы к его падению. Главный вопрос в том, окажется ли Путин, чтобы предотвратить поражение, настолько хладнокровным и одержимым идеей, чтобы дойти до применения ядерного оружия".
Следует отметить, что из-за ядерного оружия Кремль уверен в своей безнаказанности. Когда речь зашла о создании международного трибунала для наказания России за ее преступления, пропагандисты подчеркивали, что это стало бы возможно только в том случае, если бы Россия подписала такой договор, но поскольку у нее есть атомная бомба, она никогда этого не сделает.
Видео: Фрагмент передачи "60 минут"
Зеленского сравнивают с Гитлером
Самая большая боль для пропагандистов - принятое несколькими изданиями, такими как Politico и The Time, решение объявить президента Украины Владимира Зеленского человеком года. Разумеется, для аналогии сразу же был приведен The Time 1938 года с Гитлером как человеком года на обложке. Пропагандисты Попов и Скабеева с издевкой отметили, что Запад остается верным своим ценностям, объявляя кровавых и жестоких диктаторов главными героями.
В очередной раз прозвучал нарратив о том, что в кровопролитной войне в Украине виноват Зеленский, у которого "руки по локоть в крови украинского народа", а Европа и коллективный Запад тем самым демонстрируют, что выступают за войну и кровопролитие и поддерживают нацистов. В то же время это не помешало "мирным" пропагандистам озвучить призыв к убийству любого украинского солдата и любого сторонника украинской армии в любой стране.
Проект софинансирует Фонд поддержки СМИ из средств государственного бюджета Латвии. #SIF_MAF2022.
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