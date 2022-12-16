Трагикомично, что таким образом бойцы идеологического фронта, сами того не сознавая, косвенно отметили недостаток гуманности в России, заявив, что их страна так бы себя не вела и никакого "простого человека" в обмен бы не приняла. Конечно, при этом было подчеркнуто, что США необоснованно предпочли Грейнер осужденному в России за шпионаж американскому шпиону Полу Уилану, который в глазах американцев является настоящим героем. Пропагандист Соловьев в этой связи пошутил, что у Уилана не было шансов, потому что, в отличие от Грейнер, он не является чернокожей женщиной, к тому же гомосексуальной.

Русские сознательно опустили тот факт, что американцам не было предоставлено выбора, так как установка Москвы была жесткой: Грейнер и никто другой против Виктора Бута. То, что подается русскими как слабость США, которая проявилась, выражаясь шахматными терминами, в обмене пешки на короля, на самом деле доказывает, что в отличие от России США заботятся о свободе и жизни каждого своего гражданина. На самом деле рядовой россиянин, слушая эти рассказы, должен чувствовать не гордость за то, как Россия всех переиграла, а страх и беспомощность от осознания факта, что его страна "простого человека" защищать не станет.

Видео: Фрагмент передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым"