Два человека ранены осколками в результате повреждения 16-метрового стеклянного цилиндра с тропическими рыбками в районе Александерплац. Вода общей массой в тысячу тонн выплеснулась на улицу и в подвалы отеля.
Фото и видео ⟩ В центре Берлина лопнул гигантский аквариум
В центре Берлина утром пятницы, 16 декабря, лопнул один из крупнейших в мире аквариумов - AquaDom емкостью в один миллион литров, расположенный в фойе комплекса зданий у площади Александерплац. Два человека ранены осколками и доставлены в медицинские учреждения, сообщили в полиции. Вода выплеснулась на улицу вместе с элементами фасада гостиницы, находящейся в этом комплексе. Персонал и постояльцы отеля эвакуированы.
Причина инцидента на момент публикации не установлена. По предварительным данным полиции, признаки целенаправленной атаки не выявлены. Район места происшествия оцеплен.
Und so sieht es drin aus #aquarium #berlin pic.twitter.com/QyiImxbxvW— rbb|24 (@rbb24) December 16, 2022
Специалисты THW проверят несущие конструкции здания
Точный ущерб зданию устанавливается. По предварительным оценкам экстренных служб, урон нанесен первому этажу гостиницы, немного воды попало в подвалы.
На место происшествия в ближайшее время прибудут специалисты Службы технической помощи (Technisches Hilfswerk, THW), которым предстоит установить, повреждены ли элементы несущей конструкции постройки. Общая масса вытекшей воды составила тысячу тонн.
Коралловый риф и сотни тропических рыбок
В аквариуме был размещен коралловый риф, в котором обитало около 1500 тропических рыбок. По словам владельца, поврежденная емкость высотой 16 метров и диаметров 11,5 метра является самым большим в мире отдельно стоящим цилиндрическим аквариумом.