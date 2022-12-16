Вечером в четверг, 15 декабря, в волости Саукас Екабпилсского края на озере Саукас провалился под лед и погиб человек, сообщает агентство LETA.
На озере Саукас провалился под лед и погиб человек
На озере Саукас провалился под лед и погиб человек
Сотрудники Пожарно-спасательной службы (VUGD) нашли погибшего примерно в 50 метрах от берега.
VUGD напоминает, что находиться на льду очень опасно.
Лед только образуется на поверхности водоемов, он очень неравномерен, кроме того, выпавший снег замедляет образование льда.
Всего за прошедшие сутки Пожарно-спасательная служба получила 53 вызова: 19 - на тушение пожаров, 25 - на спасательные работы, а девять вызовов оказались ложными.
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