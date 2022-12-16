Путин летит в Минск. Лукашенко рассказал, о чем они будут говорить

Лукашенко также добавил, что "суверенитет и независимость Беларуси незыблемы".

"Многие у нас тут начинают шептаться, когда не получается договориться, что Россия ставит неприемлемые для нас условия, связанные с нашей независимостью и суверенитетом. Абсолютно откровенно говорю: при всех сложностях, если Российская Федерация - руководство - хочет строить отношения с суверенным независимым государством Беларусь, если Россия воспринимает нас как суверенное и независимое государство (но очень близкое, очень надежное, где все русское - от языка до российских традиций - свято чтится), мы готовы выстраивать отношения. Но мы должны всегда исходить из того, что мы - государство суверенное и независимое", - подчеркнул Лукашенко.

Он отметил, что "мы никогда не будем врагом России. И никогда косо в сторону России смотреть не будем".

"Это самое близкое нам государство, самые близкие нам народы. Думаю, пока мы с вами у власти, мы такой тенденции будем придерживаться. Если бы было иначе, было бы как в Украине. Все это понимают, но не все могут об этом говорить. Те, кто сбежал, им надо зарабатывать деньги на жизнь. Деньги кто-то дал, сказал, как сказать - они говорят. Поэтому суверенитет и независимость незыблемы. И всякие разговоры у нас или там (за рубежом. - Прим. ред.) иначе - это значит предательство интересов белорусского народа", - заявил политик.

Последний раз их двусторонняя встреча состоялась в конце сентября в Сочи. Лукашенко тогда высказался по поводу частичной мобилизации в РФ, импортозамещении, санкциях, а затем внезапно посетил с неофициальным визитом частично признанную Абхазию, чем спровоцировал дипломатический скандал с Грузией.

Позже Лукашенко и Путин несколько раз были на совместных мероприятиях, например, на неформальном саммите глав государств - участников СНГ в Санкт-Петербурге и саммите стран ОДКБ в Ереване.

Напомним, последний раз Владимир Путин посещал Беларусь в 2019 году - он принял участие в церемонии закрытия II Европейских игр.