Президент России Владимир Путин прилетит в Минск 19 декабря. Как сообщает его пресс-служба, пройдут белорусско-российские переговоры на высшем уровне, пишет Zerkalo.io.
Путин летит в Минск. Лукашенко рассказал, о чем они будут говорить
"Президенты подробно обсудят ход реализации принятых ранее союзных программ. В первую очередь речь пойдет о вопросах торгово-экономического взаимодействия, совместных кооперационных проектах с акцентом на импортозамещение. Важной темой в переговорной повестке дня станет сотрудничество в энергетической сфере. Также уделят приоритетное внимание вопросам безопасности, обменяются мнениями о ситуации в регионе и мире, обсудят совместные меры реагирования на возникающие вызовы", - говорится в сообщении.
Переговоры начнутся в широком составе с участием членов правительств двух стран, руководителей министерств и ведомств. Далее Лукашенко и Путин продолжат переговоры в формате "один на один".
Лукашенко - о предстоящих переговорах
На переговорах 19 декабря Минск и Москва в первую очередь обсудят вопросы стратегии, особенно в экономической сфере. Об этом Александр Лукашенко рассказал на совещании по вопросам белорусско-российского сотрудничества.
"На предстоящей встрече мы обсудим вопросы стратегического характера. Вопросы стратегии - прежде всего в сфере экономики. Да, мы будем говорить о военно-политической ситуации вокруг наших государств. Конечно, мы не уйдем и от вопроса ВПК, а также будем говорить об обороноспособности, безопасности. Но главное - это экономика", - сказал он.
Лукашенко также добавил, что "суверенитет и независимость Беларуси незыблемы".
"Многие у нас тут начинают шептаться, когда не получается договориться, что Россия ставит неприемлемые для нас условия, связанные с нашей независимостью и суверенитетом. Абсолютно откровенно говорю: при всех сложностях, если Российская Федерация - руководство - хочет строить отношения с суверенным независимым государством Беларусь, если Россия воспринимает нас как суверенное и независимое государство (но очень близкое, очень надежное, где все русское - от языка до российских традиций - свято чтится), мы готовы выстраивать отношения. Но мы должны всегда исходить из того, что мы - государство суверенное и независимое", - подчеркнул Лукашенко.
Он отметил, что "мы никогда не будем врагом России. И никогда косо в сторону России смотреть не будем".
"Это самое близкое нам государство, самые близкие нам народы. Думаю, пока мы с вами у власти, мы такой тенденции будем придерживаться. Если бы было иначе, было бы как в Украине. Все это понимают, но не все могут об этом говорить. Те, кто сбежал, им надо зарабатывать деньги на жизнь. Деньги кто-то дал, сказал, как сказать - они говорят. Поэтому суверенитет и независимость незыблемы. И всякие разговоры у нас или там (за рубежом. - Прим. ред.) иначе - это значит предательство интересов белорусского народа", - заявил политик.
Последний раз их двусторонняя встреча состоялась в конце сентября в Сочи. Лукашенко тогда высказался по поводу частичной мобилизации в РФ, импортозамещении, санкциях, а затем внезапно посетил с неофициальным визитом частично признанную Абхазию, чем спровоцировал дипломатический скандал с Грузией.
Позже Лукашенко и Путин несколько раз были на совместных мероприятиях, например, на неформальном саммите глав государств - участников СНГ в Санкт-Петербурге и саммите стран ОДКБ в Ереване.
Напомним, последний раз Владимир Путин посещал Беларусь в 2019 году - он принял участие в церемонии закрытия II Европейских игр.
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