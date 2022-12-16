Наряду с очередным коррупционным скандалом Европейского парламента (ЕП) еще один удар был нанесен по репутации ЕП - с участием Татьяны Жданок в специальном выпуске Белорусского государственного телевидения из студии ЕП, в Брюсселе, распространялась кремлевская пропаганда, сообщают TV3 Ziņas.
Видео ⟩ Жданок вместе с белорусским ТВ распространяет пропаганду из Европарламента
В передаче с тенденциозным названием "Как Европа из-за Украины стала жертвой США?", среди европейских парламентариев из Германии и Франции была также депутат ЕП от Латвии Татьяна Жданок.
В передаче она заявляла, что в Европе началась гражданская война и общество разделено, особенно в Латвии. "Это реальность, хотя, возможно, отдельные люди, правительства и даже лидеры этого не признают. По-моему, еще не закончилась Вторая мировая война. И теперь мы видим желание отомстить, особенно в моей стране и странах Восточной Европы.
Это страны, которые во время Второй мировой войны тесно сотрудничали с нацистами. Эти страны хотят отомстить за свою утрату", - утверждает Жданок.
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