В передаче с тенденциозным названием "Как Европа из-за Украины стала жертвой США?", среди европейских парламентариев из Германии и Франции была также депутат ЕП от Латвии Татьяна Жданок .

В передаче она заявляла, что в Европе началась гражданская война и общество разделено, особенно в Латвии. "Это реальность, хотя, возможно, отдельные люди, правительства и даже лидеры этого не признают. По-моему, еще не закончилась Вторая мировая война. И теперь мы видим желание отомстить, особенно в моей стране и странах Восточной Европы.