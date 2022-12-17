Правительство Японии обнародовало обновленный план национальной безопасности страны. Впервые с конца Второй мировой войны он предусматривает удвоение расходов на оборону, значительное наращивание военной мощи и в целом существенный отход от принципа пацифизма в международной политике, закрепленного конституцией страны.
Китайская угроза. Япония удваивает расходы на оборону впервые после Второй мировой войны
Столь принципиальный поворот вызван озабоченностью Японии по поводу быстро растущей угрозы со стороны ближайших соседей страны - Китая и Северной Кореи.
В пятницу вечером премьер-министр страны Фумио Кисида выступил с телеобращением к нации, сообщив, что власти утвердили сразу три смежных документа - Стратегию национальной безопасности страны (СНБ), Стратегию национальной обороны и План развития сил обороны.
Одно из главных нововведений - положение, позволяющие Токио обладать "возможностями контрудара", то есть, как пояснил премьер, способностью наносить военный удар по территории другой страны "в случае чрезвычайной ситуации и при определенных обстоятельствах".
"Война на Украине показала нам, что необходимо обладать возможностью вести боевые действия - а это то, к чему Япония до сих пор готова не была", - цитируют местные СМИ генерала Воздушных сил самообороны Японии в отставке Тосимити Нагаяву. "Япония очень поздно стартует, - посетовал он. - Как если бы в забеге на 400 метров мы отставали метров на 200".
Глава японского оборонного ведомства Ясукадзу Хамада рассказал, что в начале декабря совместно с министром финансов страны получил указание найти способ в ближайшие пять лет удвоить оборонные расходы страны, доведя их до 2% ВВП - уровня, рекомендованного странам-членам НАТО.
Учитывая размер японской экономики, это мгновенно выведет страну на третье место по военным расходам - после США и КНР.
Кроме того, план предусматривает закупку у США ракет дальнего радиуса действия, способных при необходимости превентивно уничтожить пусковые площадки потенциального противника.
Отдельно большое внимание в документе уделяется вопросам защиты от киберугроз. "К сожалению, по соседству от нашей страны есть государства, занимающиеся увеличением своего ядерного потенциала, быстро наращивающие военную мощь и пытающиеся в одностороннем порядке силовыми методами изменить статус-кво", - объяснил японский премьер.
От стратегического партнера - в главный источник угрозы
Как сообщает агентство Франс пресс, успевшее ознакомиться планом, Китай в этом документе охарактеризован как "крупнейшая стратегическая угроза мирному порядку и стабильности в Японии".
Отдельно там отмечается и тот факт, что Пекин не исключает варианта силового решения "тайваньского вопроса".
Правительство премьер-министра Фумио Кисиды опасается, что, вторнувшись в Украину, Россия создала прецедент, который побудит Китай атаковать Тайвань, угрожать близлежащим японским островам, прекратить поставки передовых полупроводников и, возможно, перекрыть морские пути доставки ближневосточной нефти.
Китайское посольство в Японии уже выразило негодование по поводу этих формулировок, обвинив Токио в распространении лживых сведений о военной активности Пекина.
Еще один повод для беспокойства японских властей - северокорейские испытания ракет. За последние три месяца Пхеньян произвел более полусотни ракетных запусков, в том числе и баллистической ракеты, пролетевшей над территорией Японии, - чего не случалось последние пять лет.
Российское вторжение в Украину в документе описывается как "серьезное нарушение законов, запрещающих использование силы, которое потрясло самые основы мирового порядка".
В предыдущей версии стратегии, принятой в 2013 году, и Россия, и Китай фигурировали в качестве стратегических партнеров Токио.
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