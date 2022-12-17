Около пограничного пункта Гребнево волонтеры смогли установить отапливаемую палатку, где украинские беженцы могут укрыться после долгого пути, сообщает программа LTV Panorāma.
В Гребнево для украинских беженцев установили отапливаемую палатку
Первоначально добровольцы попросили Земессардзе разбить палатку, но в пятницу, 16 декабря, была установлена палатка, подаренная частными лицами.
До сих пор волонтеры оказывали помощь жителям Украины, спасающимся от войны, в двух трейлерах и в установленной в октябре палатке. Места было не так много - все размещено на узкой полоске земли между краем дороги и проезжей частью.
"Пока они ждут других пассажиров, им нужно согреваться, потому что на улице холодно. У маленьких детей мокрая обувь и одежда. Очень часто беженцы уже болеют", - рассказывает программе волонтер.
Пока украинские беженцы ждут транспорт, на котором они могут отправиться дальше, в пункте помощи можно выпить горячего чая, согреться и получить другие виды помощи.
Видео: Сюжет программы Panorāma (на латышском языке)
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