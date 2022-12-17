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Из-за ракетного удара по Украине 3000 шахтеров не смогли подняться на поверхность

rus.tvnet.lv
Из-за ракетного удара по Украине 3000 шахтеров не смогли подняться на поверхность
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Шахтер. Иллюстративное фото.
Шахтер. Иллюстративное фото. Фото: Smityuk Yuri/ITAR-TASS

В Днепропетровской области Украины из-за ракетной атаки под землей были заблокированы более 3 тысяч шахтеров, сообщают украинские СМИ.

"В результате массированной атаки и отсутствия электроснабжения в Криворожском, Павлоградском и Синельниковском районах под землей были заблокированы более 3 тысяч шахтеров. Сейчас всех подняли на поверхность", - сообщил в своем Telegram-канале председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

Он отметил, что ситуация с электроснабжением в регионе по-прежнему сложная, так как российские войска нанесли значительный ущерб энергосистеме.

"Пожалуйста, будьте готовы к длительным отключениям электричества", - предупредил Лукашук.

В пятницу, 16 декабря, Россия выпустила по Украине 70 крылатых ракет, 60 из которых были сбиты силами ПВО. В результате ракетных ударов повреждены несколько объектов энергетической инфраструктуры и жилых домов в Житомирской, Киевской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях.

Три человека погибли и 16 пострадали в результате ракетного обстрела в Днепропетровской области.

Галерея: Атака дронов на Киев

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