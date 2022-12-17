Гана боится, что ЧВК "Вагнер" воюет в соседней Буркина-Фасо. Почему?

Выступая на закрытии саммита лидеров США и Африки в Вашингтоне, госсекретарь США Энтони Блинкен перечислил целый список причин, по которым присутствие ЧВК "Вагнер" в африканских в странах вызывает беспокойство Ганы и стран Запада: "Если мы посмотрим назад, с 2017 года военные "Вагнера" стали появляться в ЦАР, Мозамбике, Мали, Ливии, и в то же самое время мы видели, как распространялись кампании дезинформации, идущие на руку эксплуатационным целям "Вагнера" и ее основателя […] В ООН ведутся подробные расследования преследований ими этнических меньшинств, убийств мирных жителей".

"Авторы этих отчетов задокументировали случаи нарушений прав человека, а также случаи эксплуатации природных ресурсов, которой занимается группа "Вагнер". Мы также видели, как бойцы "Вагнера" ставят под угрозу миротворческие операции ООН и ее сотрудников. Это целый список плохих вещей", - добавил он.

Покушение на главу "Русского дома" в ЦАР

"ЧВК Вагнера" также уже давно присутствует в ЦАР. В пятницу там было совершено покушение на Дмитрия Сытого, которого российские СМИ называют руководителем культурного центра "Русский дом". Он получил тяжелые ранения.