Депутат Екабпилсской краевой думы Ращевскис провалился под лед на озере и погиб

Ранее сообщалось, что в четверг вечером на озере Саука под лед провалился человек и погиб. Пожарные и спасатели нашли тело погибшего примерно в 50 метрах от берега.

Екабпилсская краевая дума сообщает, что Ращевскис родился 1 января 1954 года в поселке Большеречье Омской области России в семье ссыльных латышей.

После долгих лет ссылки семья вернулась в Латвию, где Ращевскис окончил восьмилетнюю школу в Калупе, позже получил общее образование в средней школе, а в 1977 году окончил Латвийскую сельскохозяйственную академию. После академии он начал работать в сельскохозяйственном профессионально-техническом училище учителем, был заместителем директора по учебной работе.

Большую часть трудовой жизни Ращевскис провел на муниципальной работе - он был председателем исполнительного комитета поселка Лоне, с 1997 по 2009 год являлся председателем Екабпилсской краевой думы. После этого он два срока проработал в Екабпилсской городской думе, где также был заместителем председателя.

В прошлом году Ращевскис снова был избран депутатом Екабпилсской краевой думы. Параллельно он являлся председателем правления ассоциации Saukas dabas parks.