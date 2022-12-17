В сообщении, опубликованном в пятницу, 16 декабря, указывается, что 200-я отдельная мотострелковая бригада перед вторжением в Украину дислоцировалась на северо-западе России недалеко от границы с Финляндией. Когда эта бригада прибыла в Украину, она оказалась более опытной, имела более новую технику была подготовлена лучше, чем многие другие российские подразделения.

Однако, несмотря на преимущества, бригада сильно пострадала на поле боя в Украине. В сообщении говорится, что вскоре после полномасштабного вторжения, бригада и ее укрытия подверглись нападению, в результате чего погибло много солдат, а их снаряжение оказалось брошено.

Следующие недели бригада обороняла позиции в Харьковской области и отражала атаки ВСУ. К концу мая в Украине пропали без вести сотни бойцов двух тактических групп бригады.

Солдат, служивший в 200-й бригаде после мобилизации в сентябре, сообщил газете, что "подразделение находится в состоянии развала". Им выдали "крашеные каски образца 1941 года и жилеты без пластин". Западные официальные лица сообщили газете, что бригада столкнулась с серьезными сбоями в работе, что подорвало ее боеспособность.

"От той бригады ничего не осталось", - заявил газете командир 92-й механизированной бригады Украины полковник Павел Федошенко.

Высокопоставленный представитель европейской разведки сообщил газете, что "восстановление бригады займет несколько лет", потому что она потеряла много солдат и офицеров.

Ранее на этой неделе министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что, по их оценкам, убиты, ранены или дезертировали с поля боя более 100 000 российских солдат.

По информации Генштаба ВСУ, потери живой силы российских войск в Украине к утру субботы, 17 декабря, составили 97 690 человек.