В Великобритании скончалась женщина, пострадавшая на этой неделе в результате давки у концертного зала на юге Лондона перед концертом нигерийской певицы Асаке, сообщила британская полиция в субботу, 17 декабря.
В Лондоне из-за давки перед концертом погибла женщина
В Лондоне из-за давки перед концертом погибла женщина
33-летняя женщина, скончавшаяся от полученных травм, была одним из трех человек, получивших серьезные травмы в результате инцидента, произошедшего в ночь на четверг.
Полиция Лондона сообщила, что в концертный зал O2 Academy были вызваны бригады скорой помощи, где "множество человек силой пытались попасть внутрь".
Восемь человек были доставлены в больницу, двоим медики оказали помощь на месте происшествия.
В субботу полиция подтвердила, что в больнице в критическом состоянии остаются еще две женщины. Им 21 и 23 года.
Полиция просит всех из примерно 4000 человек, присутствовавших на месте происшествия, предоставить фотографии и видеозаписи трагического вечера.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!
Ключевые слова