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В Лондоне из-за давки перед концертом погибла женщина

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В Лондоне из-за давки перед концертом погибла женщина
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Место трагической давки у концертного зала O2 Academy в Лондоне
Место трагической давки у концертного зала O2 Academy в Лондоне Фото: AP/Scanpix

В Великобритании скончалась женщина, пострадавшая на этой неделе в результате давки у концертного зала на юге Лондона перед концертом нигерийской певицы Асаке, сообщила британская полиция в субботу, 17 декабря.

33-летняя женщина, скончавшаяся от полученных травм, была одним из трех человек, получивших серьезные травмы в результате инцидента, произошедшего в ночь на четверг.

Полиция Лондона сообщила, что в концертный зал O2 Academy были вызваны бригады скорой помощи, где "множество человек силой пытались попасть внутрь".

Восемь человек были доставлены в больницу, двоим медики оказали помощь на месте происшествия.

В субботу полиция подтвердила, что в больнице в критическом состоянии остаются еще две женщины. Им 21 и 23 года.

Полиция просит всех из примерно 4000 человек, присутствовавших на месте происшествия, предоставить фотографии и видеозаписи трагического вечера.

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