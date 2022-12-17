В Лондоне из-за давки перед концертом погибла женщина

33-летняя женщина, скончавшаяся от полученных травм, была одним из трех человек, получивших серьезные травмы в результате инцидента, произошедшего в ночь на четверг.

Полиция Лондона сообщила, что в концертный зал O2 Academy были вызваны бригады скорой помощи, где "множество человек силой пытались попасть внутрь".

Восемь человек были доставлены в больницу, двоим медики оказали помощь на месте происшествия.

В субботу полиция подтвердила, что в больнице в критическом состоянии остаются еще две женщины. Им 21 и 23 года.

Полиция просит всех из примерно 4000 человек, присутствовавших на месте происшествия, предоставить фотографии и видеозаписи трагического вечера.