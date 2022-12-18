Гигантский аквариум "AquaDom" в Берлине, который лопнул. Власти пытаются установить причины инцидента

Гостиничное лобби значительно пострадало. Официальный представитель местной пожарной службы рассказал немецким журналистам, что оно "выглядит как поле боя". Однако в субботу здание было признано безопасным, угрозы его обрушения нет. Гостиница Radisson Blu закрыта на неопределенное время, ее клиентов переселили в другие места.

Большая часть рыбы, которая была в аквариуме, погибла, но некоторых особей удалось спасти. Еще несколько сотен рыб находились в подвальном резервуаре - им также угрожала опасность, поскольку в гостинице отключилось электричество, однако сейчас они уже перемещены в безопасное место.

Депутат Бундестага Сандра Визер, которая ночевала в гостинице в момент инцидента, рассказала местному телевидению, что проснулась от "какой-то взрывной волны" и описала происходящее как "полное разрушение". По словам Визер, рыбу можно было бы спасти, однако из-за низкой температуры она замерзла.

Группа по защите прав животных Help for Animals in Need разместила в интернете петицию с призывом не строить новый аквариум, поскольку это угрожает жизни рыбы.

Тем временем власти пытаются установить причину, по которой произошел инцидент - с учетом того, что аквариум прошел реконструкцию в 2020 году. "AquaDom" впервые открылся в декабре 2003 года, сообщалось, что его строительство обошлось в 12,8 млн евро.

В прессе появляются предположения, что аквариум мог лопнуть, поскольку значительные для Берлина морозы (минус 6 градусов Цельсия), возможно, привели к образованию в нем трещины. Эти данные официально не подтверждены

Представитель властей Берлина Арис Спрангер сказала агентству DPA, что первые признаки свидетельствуют об "усталости материала".

Американская компания Reynolds Polymer Technology, которая принимала участие в строительстве аквариума, заявила, что отправит в Берлин группу специалистов для установления причин инцидента.