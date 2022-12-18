В результате обстрелов Белгородской области пострадали пять человек, есть погибший. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
Белгород попал под обстрел, есть пострадавшие
По словам губернатора "над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО".
По словам Гладкова, на данный момент известно об одном погибшем и пяти пострадавших в городе Белгород и Белгородском районе. Также местные СМИ и Telegram-каналы сообщают, что было попадание по птицефабрике "Ясные зори" близ Белгорода.
"Новая газета. Европа" пишет, что жители области впервые получили смс-оповещение о том, что следует спуститься в укрытие.
Ранее сообщалось, что Россия приступила к расширению оборонительных сооружений вдоль границы с Украиной, а также в глубине Белгородской области.
6 декабря, губернатор Белгородской области сообщил, что в регионе формируются "отряды самообороны".
Сообщения о рытье траншей в Белгородской области поступают как минимум с апреля, но появляющиеся сейчас сооружения, скорее всего, представляют собой более сложные системы, предназначенные для отражения механизированной атаки, говорится в отчете разведки.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!