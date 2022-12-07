Россия строит оборонительные сооружения на своей территории

Во вторник, 6 декабря, губернатор Белгородской области сообщил, что в регионе формируются "отряды самообороны".

Сообщения о рытье траншей в Белгородской области поступают как минимум с апреля, но появляющиеся сейчас сооружения, скорее всего, представляют собой более сложные системы, предназначенные для отражения механизированной атаки, говорится в отчете разведки.

"Вполне возможно, что российские власти пытаются подогреть патриотические чувства, строя оборонительные сооружения на территории России. Это, похоже, является признаком реальной (но ложной) уверенности властей в том, что существует угроза того, что украинские силы вторгнуться на территорию России", - говорится в сообщении.