Россия приступила к расширению оборонительных сооружений вдоль границы с Украиной, а также в глубине Белгородской области, говорится в регулярном отчете разведывательной службы Министерства обороны Великобритании о ситуации в войне России против Украины.
Россия строит оборонительные сооружения на своей территории
Во вторник, 6 декабря, губернатор Белгородской области сообщил, что в регионе формируются "отряды самообороны".
Сообщения о рытье траншей в Белгородской области поступают как минимум с апреля, но появляющиеся сейчас сооружения, скорее всего, представляют собой более сложные системы, предназначенные для отражения механизированной атаки, говорится в отчете разведки.
"Вполне возможно, что российские власти пытаются подогреть патриотические чувства, строя оборонительные сооружения на территории России. Это, похоже, является признаком реальной (но ложной) уверенности властей в том, что существует угроза того, что украинские силы вторгнуться на территорию России", - говорится в сообщении.
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