Президент России Владимир Путин едет в Беларусь, чтобы втянуть ее в наземную войну против Украины. Об этом заявил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.
Украинский генерал: Путин собирается втянуть Беларусь в войну
Наев сказал, что недавно президент России Владимир Путин провел совещание с руководством российской армии.
"Недавно глава Кремля провел служебное совещание с руководством Вооруженных Сил Российской Федерации, в ходе которого рассмотрел предложения военного командования на ближайшую и среднюю перспективу", - отметил Наев.
"Сразу после этого он анонсировал вскоре встречу с руководством Беларуси", - добавил украинский генерал.
"На наш взгляд, в ходе этой встречи будут отрабатываться вопросы дальнейшей агрессии против Украины и более широкого привлечения вооруженных сил Беларуси к операции против Украины, в частности, по нашему мнению, и на суше", - пояснил командующий украинскими силами.
В понедельник, 19 декабря, Путин планирует посетить Минск с большой правительственной делегацией.
Сначала планируется встреча с участием всех министров, затем встреча Путина с президентом Беларуси Александром Лукашенко в формате "один на один", а затем пресс-конференция.
Стороны обсудят "процесс реализации ранее принятых союзных программ", в том числе совместные проекты "с упором на импортозамещение", сотрудничество в сфере энергетики и вопросы безопасности, сообщают СМИ.
В переговорах Путина и Лукашенко в понедельник примут участие министры обороны России и Беларуси Сергей Шойгу и Виктор Хренин.
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