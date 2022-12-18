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Украинский генерал: Путин собирается втянуть Беларусь в войну

rus.tvnet.lv
Украинский генерал: Путин собирается втянуть Беларусь в войну
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Александр Лукашенко и Владимир Путин
Александр Лукашенко и Владимир Путин Фото: Russian Presidential Executive O / via REUTERS

Президент России Владимир Путин едет в Беларусь, чтобы втянуть ее в наземную войну против Украины. Об этом заявил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

Наев сказал, что недавно президент России Владимир Путин провел совещание с руководством российской армии. 

"Недавно глава Кремля провел служебное совещание с руководством Вооруженных Сил Российской Федерации, в ходе которого рассмотрел предложения военного командования на ближайшую и среднюю перспективу", - отметил Наев.

"Сразу после этого он анонсировал вскоре встречу с руководством Беларуси", - добавил украинский генерал.

"На наш взгляд, в ходе этой встречи будут отрабатываться вопросы дальнейшей агрессии против Украины и более широкого привлечения вооруженных сил Беларуси к операции против Украины, в частности, по нашему мнению, и на суше", - пояснил командующий украинскими силами.

В понедельник, 19 декабря, Путин планирует посетить Минск с большой правительственной делегацией.

Сначала планируется встреча с участием всех министров, затем встреча Путина с президентом Беларуси Александром Лукашенко в формате "один на один", а затем пресс-конференция.

Стороны обсудят "процесс реализации ранее принятых союзных программ", в том числе совместные проекты "с упором на импортозамещение", сотрудничество в сфере энергетики и вопросы безопасности, сообщают СМИ.

В переговорах Путина и Лукашенко в понедельник примут участие министры обороны России и Беларуси Сергей Шойгу и Виктор Хренин.

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