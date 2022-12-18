Убийца Бункуса в 90-х уже был судим за убийство предпринимателя Ветериса

В 1990-х Валягин представлял так называемую группировку Ивана Харитонова. Харитоновцы были второй по величине организованной преступной группировкой после пардаугавцев. Деньги, которые вымогали у предпринимателей путем рэкета, легализовывали путем покупки недвижимости в Латвии и за границей. Валягин по прозвищу "Длинный" считался в то время "правой рукой" Харитонова, он управлял казной группы и отвечал за отмывание денег. Лидеры группы сели на скамью подсудимых после долгих усилий полиции, потому что важные свидетели были расстреляны, а сбору доказательств чинились препятствия. Валягин был осужден и освобожден из тюрьмы в 2000 году. Все это время он сохранял влияние и связи в криминальной среде как в Балтии, так и в России - так считают в полиции. По имеющейся у Nekā personīga информации, полиция считает Валягина организатором убийства адвоката Мартиньша Бункуса.