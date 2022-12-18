Завершенное расследование убийства адвоката Мартиньша Бункуса показывает, что преступление было организовано криминальным авторитетом Геннадием Валягиным, у которого были хорошие отношения с арестованными в настоящее время бизнесменом Ульманом и его партнером по бизнесу Александром Бабенко. В свою очередь, стрелок, которому доверили убить адвоката, оказался ранее судим за убийство латвийского торговца алкоголем, сообщает передача Nekā personīga.
Убийца Бункуса в 90-х уже был судим за убийство предпринимателя Ветериса
В 1990-х Валягин представлял так называемую группировку Ивана Харитонова. Харитоновцы были второй по величине организованной преступной группировкой после пардаугавцев. Деньги, которые вымогали у предпринимателей путем рэкета, легализовывали путем покупки недвижимости в Латвии и за границей. Валягин по прозвищу "Длинный" считался в то время "правой рукой" Харитонова, он управлял казной группы и отвечал за отмывание денег. Лидеры группы сели на скамью подсудимых после долгих усилий полиции, потому что важные свидетели были расстреляны, а сбору доказательств чинились препятствия. Валягин был осужден и освобожден из тюрьмы в 2000 году. Все это время он сохранял влияние и связи в криминальной среде как в Балтии, так и в России - так считают в полиции. По имеющейся у Nekā personīga информации, полиция считает Валягина организатором убийства адвоката Мартиньша Бункуса.
По данным полиции, заказчики убийства - бизнесмен Михаил Ульман, представитель многопрофильного холдинга MONO, и его деловой партнер Александр Бабенко - также хорошо знали Валягина.
Исполнителем убийства был выбран уроженец Латвии Виктор Кривошей. Лично неизвестно, причастен ли он к убийству Харалда Ветериса, президента компании Veta, в 1997 году. Veta занималась производством и реализацией алкогольной продукции. Ветерис покинул свой дом в Елгаве, был похищен, а позже найден мертвым возле того места, где он хранил свою машину. За это убийство были арестованы 5 человек, среди которых был и Кривошей.
Полиция собрала доказательства, что Кривошей пытался убить Бункуса еще 27 сентября 2016 года, но тогда не сработало его оружие.
Правоохранители считают, что мотивом убийства стала профессиональная деятельность Бункуса. Как администратор неплатежеспособности компании REGO TRADE Бункус пытался взыскать убытки с бывшего правления компании, в том числе с Ульмана. Между ними были и другие конфликты.
Бункус также был администратором обанкротившейся компании Aizko. О деятельности этой компании Бункус писал заявления в Комиссию рынка финансов и капитала и Банк Латвии о подозрениях в отмывании денег путем оказания инкассаторских услуг. В сделках фигурировали компании, связанные с Ульманом. Для компаний были открыты счета (через компанию Mono) в банке Latvijas pasta banka, которым частично владел Ульман.
Nekā personīga известно, что описанная в отчете схема инкассации из магазинов Mego, принадлежавших на тот момент Ульману, действовала в 2010 году. Однако Бункус подчеркнул банковским надзорным органам, что те же схемы могли продолжать действовать и позже.
Mego заключило с Aizko договор на инкассацию. Однако расследование администратора позволило сделать вывод, что Aizko была лишь посредником. В компании было всего 2 сотрудника и ни одной машины. Настоящей инкассацией занималась компания Evor. Бункус заявил, что из собранных 12 миллионов (12 857 073 евро) денежных средств более двух миллионов (2 237 598 евро) остались у совладельца банка Mono. В отчете Бункус пишет:
"Путем вливания средств неизвестного происхождения, чтобы выдать их за средства, собранные инкассацией в магазинах SIA Mego (на самом деле собранные наличные были направлены в "теневую экономику"), были использованы вновь созданное SIA MOCEL и SIA ELOPAK. У обоих предприятий были открыты расчетные счета в AS Latvijas pasta banka (...) Оба предприятия никогда не представляли в налоговую администрацию годовые отчеты".
Сейчас из дела об убийстве Бункуса выделен отдельный уголовный процесс по преступлениям в сфере народного хозяйства. Дело было передано в ENAP для расследования. Из слов правоохранителей видно, что речь идет о возможных незаконных денежных операциях, в которых фигурируют двое предполагаемых исполнителей преступления.
Вновь открывшиеся обстоятельства покушения на убийство в 2016 году позволяют по-новому взглянуть на сообщения Бункуса правоохранителям.
В феврале 2016 года он обратился в Генеральную прокуратуру, описал конфликт с Ульманом и сказал, что в полиции против него фабрикуют дела. Администратор также говорил об угрозах жизни. В качестве возможного агрессора Бункус назвал Михаила Ульмана.
Спустя месяц (март 2016 года) Бункус пишет в банковские надзорные органы о возможных схемах отмывания денег в крупном размере в компании Aizko. Рапорт идентичного содержания был направлен и в другие правоохранительные органы.
В конце сентября 2016-го происходит попытка покушения на Бункуса. Он снова пишет в Генпрокуратуру и пересказывает разговор о том, что его, как и другого бизнесмена, вступившего в конфликт с Ульманом, тоже могут расстрелять. Спустя полгода (май 2017-го) банковские надзорные органы получают очередной отчет Бункуса о цепочке подозрительных операций, связанных с компанией REGO TRADE. В отчете упоминаются несколько, возможно, фиктивных и оффшорных компаний, имевших счета в банке, косвенно принадлежащем Ульману.
Через год (май 2018-го) адвоката убивают.
Nekā personīga неофициально известно, что исполнителю убийства Кривошею не заплатили всего обещанного. Его настойчивость в требовании оплаты создала угрозу его собственной жизни, и он обратился к латвийским правоохранительным органам с просьбой защитить его в обмен на информацию о том, как произошло убийство Бункуса.
В марте в Риге был застрелен Геннадий Валягин. Его ликвидация связана с конфликтами между группировками за поставки наркотиков.
У передачи есть информация, что после смерти Валягина Кривошей изменил свое мнение и стал выступать против следствия. Было констатировано также влияние на свидетелей. В настоящее время Кривошей находится под стражей.
Ни Ульман, ни Бабенко не согласны с обвинениями в заказе убийства в составе организованной группы. Их защитники подчеркивают, что передача дела в прокуратуру и предъявление обвинительного заключения не обязательно означает, что объективные обстоятельства и виновные действительно установлены. Отношения бизнесменов с Валягиным юристы не комментировали.
В 2016 и 2018 годах Комиссия рынка финансов и капитала (FKTK) наложила санкции на Latvijas pasta banka (LPB) за недостатки в системе внутреннего контроля. В первый раз надзорные органы заключили с банком договор на усовершенствование системы, но в ходе повторной проверки снова обнаружили ряд нарушений, за которые был наложен штраф в размере 2 млн. Банк оспорил это, судебные разбирательства еще продолжаются.
Банк сообщил Nekā personīga, что не располагает информацией о том, расследовали ли надзорные органы сделки с Aizko. В отчетах об инспекциях такой информации не было. LPB не является стороной каких-либо уголовных производств, связанных с Aizko.
На долю капитала Mono, а также другие активы и имущество ответчиков на сумму 50 миллионов евро наложен арест. Наложение ареста на имущество препятствует внесению банком изменений в структуру владельцев.
В то же время FKTK ожидает от банка активных действий по предотвращению репутационных рисков.
В связи с возможной утечкой информации о расследовании дела от должности отстранен высокопоставленный сотрудник полиции, заместитель начальника отдела по расследованию убийств Янис Капостиньш. Не дожидаясь результатов расследования службы, Капостиньш на этой неделе объявил, что уходит на пенсию по старости в связи с состоянием здоровья, не подходящим для службы. 13 декабря был его последний рабочий день. Полиция сообщила, что служебная проверка все еще продолжается.
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