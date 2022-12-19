Из-за оттепели, которая уже с понедельника прогнозируется на всей территории страны, грунтовые дороги могут быть очень скользкими, так как зимой их поддерживают слоем наезженного снега, предупреждает предприятие Latvijas Valsts ceļi (LVC).
Latvijas Valsts ceļi предупреждает об очень скользких грунтовых дорогах
В последующие дни на грунтовых дорогах, покрытых снегом, днем будет образовываться слой воды и льда, в свою очередь по ночам и с утра, когда температура воздуха будет опускаться ниже нуля градусов, растаявший снег снова будет замерзать и образуется обледенение, сообщает агентство LETA со ссылкой на LVC.
Посыпка противоскользящими материалами в таких условиях не дает эффекта, так как тающий снег и дождь смывают песок с дороги, пояснили представители LVC. Тем, кто регулярно перемещается по таким дорогам, нужно быть готовыми к зимним условиям езды, в том числе к оттепели, необходимо соответственно оборудовать транспортное средство, используя в случае необходимости шипованные шины.
Очень внимательными при такой погоде нужно быть и пешеходам и велосипедистам.
LVC призывает водителей выбирать скорость движения, дистанцию и стиль езды соответственно состоянию дорожного покрытия.
Прогнозы свидетельствуют, что оттепель продолжится как минимум до Рождества. Когда температура воздуха сохраняется выше нуля градусов, на дороге постепенно тает верхний слой снега и может начаться распутица.
LVC призывает сообщать об осложненных условиях движения и других связанных с дорожным движением и состоянием дорог наблюдениях по круглосуточному бесплатному номеру телефона 80005555, а также в аккаунтах предприятия в Twitter и Facebook.
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