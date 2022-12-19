Latvijas Valsts ceļi предупреждает об очень скользких грунтовых дорогах

В последующие дни на грунтовых дорогах, покрытых снегом, днем будет образовываться слой воды и льда, в свою очередь по ночам и с утра, когда температура воздуха будет опускаться ниже нуля градусов, растаявший снег снова будет замерзать и образуется обледенение, сообщает агентство LETA со ссылкой на LVC.

Посыпка противоскользящими материалами в таких условиях не дает эффекта, так как тающий снег и дождь смывают песок с дороги, пояснили представители LVC. Тем, кто регулярно перемещается по таким дорогам, нужно быть готовыми к зимним условиям езды, в том числе к оттепели, необходимо соответственно оборудовать транспортное средство, используя в случае необходимости шипованные шины.

Очень внимательными при такой погоде нужно быть и пешеходам и велосипедистам.

LVC призывает водителей выбирать скорость движения, дистанцию и стиль езды соответственно состоянию дорожного покрытия.

Прогнозы свидетельствуют, что оттепель продолжится как минимум до Рождества. Когда температура воздуха сохраняется выше нуля градусов, на дороге постепенно тает верхний слой снега и может начаться распутица.

LVC призывает сообщать об осложненных условиях движения и других связанных с дорожным движением и состоянием дорог наблюдениях по круглосуточному бесплатному номеру телефона 80005555, а также в аккаунтах предприятия в Twitter и Facebook.