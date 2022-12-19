Режиссер Решетинс призвал в этом году отказаться от фейерверков на праздники

По мнению режиссера, создаваемый фейерверками шум может привести к ненужной панике среди беженцев. Его семья приняла у себя дома русскоязычную семью беженцев из Украины - бабушку с внуками. Уже в первый день они пережили ситуацию, когда звук разбивающейся кружки вызвал у одного из детей приступ паники.

Диджей студии благотворительного марафона "Dod pieci!" Артур Вилцанс, который сам является украинским беженцем, признался, что он сам первое время боялся громких звуков и больших толп людей, поэтому он поддерживает отказ от салютов.

Вилцанс указал, что без фейерверков можно обойтись, пока идет война. Те беженцы, что прибыли в Латвию в начале войны, уже могли немного прийти в себя от эмоциональных травм, однако тем, кто провел в зоне боевых действий долгое время и приехал в Латвию недавно, на восстановление потребуется время.

Напомним, в Латвии в данный момент находится более 35 тысяч украинских беженцев. По подсчетам Министерства внутренних дел, примерно 31% из них - дети.