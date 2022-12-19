"Результат - кошмар каждого родителя". В TikTok распространяется опасный тренд

"Это красивая упаковка с абсолютно смертоносным содержимым", - сказал Ахмед. Скорость и жестокость алгоритма делают его таким опасным.

Журналисты портала Vice просмотрели некоторые видеоматериалы, обнаруженные исследователями, создававшими фейковые профили подростков. Их новостные ленты были переполнены видеороликами о голодании и членовредительстве. В нескольких видеороликах были показаны бритвенные лезвия и обсуждалось членовредительство, а в одном видео, снятом с больничной койки, спрашивают:

"Ты даже не такая толстая, почему ты такая неуверенная?". Подросток отвечает: "Я вижу то, чего не видит никто другой".

Самый экстремальный контент включал видеоролики, снятые людьми, страдающими расстройствами пищевого поведения, в которых показывали, например, как подросток идет в школу после попытки самоубийства или девочки-подростки обсуждают методы членовредительства, а также вдохновляющие видео (thinspo, или thinspiration), цель которых состоит в том, чтобы мотивировать похудеть. В одном случае в аккаунте уязвимого подростка в течение минуты было показано три видеоролика, в которых другие подростки обсуждали планы самоубийства.

TikTok уже оспорил результаты исследования, утверждая, что методология "не отражает фактическое поведение или опыт просмотра реальных людей".

Представитель TikTok заявил, что компания регулярно консультируется с экспертами в области здравоохранения, предотвращает злоупотребления и предоставляет доступ к ресурсам поддержки всем, кто в этом нуждается. В TikTok добавили, что контент, упомянутый в отчете, в настоящее время удаляется с сайта.

Где искать поддержку и помощь

Информацию и поддержку можно найти на pusaudzucentrs.lv.

Телефон психологической поддержки родителей и детей: +371 25737363.