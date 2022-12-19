Большие учения НАТО в Польше у российской границы: из девушек получаются прекрасные танкисты

– Все новобранцы армии США проходят базовую подготовку, которая длится десять недель. Она нужна, чтобы получить квалификацию солдата армии США. А потом ты идешь в учебный центр обучаться специальности. Таким образом, операторы танков, которые работают с этими "абрамсами", пройдут несколько месячных курсов, чтобы изучить все тонкости машины, ее возможности, ремонт и обслуживание. Там же они изучат и различные системы вооружений. Все это они должны узнать, прежде чем попадут в свои подразделения. Иногда это происходит за несколько месяцев. Но иногда карьера - чтобы пройти путь от младшего солдата до водителя танка, до помощника наводчика, а затем до наводчика - занимает годы. Часто артиллеристами являются сержанты, штаб-сержанты. Это более опытные офицеры, которые действительно стреляют из самых разных оружейных систем. Кроме того, у вас есть командир танка, которым обычно является старший сержант или сержант первого класса, или лейтенант. Офицер будет командиром самого танка, определяя, когда стрелять и чем стрелять по целям.

— Я могу точно сказать, что тренировки всегда были нашей повседневной рутиной. Это связано с постоянным развитием технологий. Системы вооружений постоянно модернизируются. Мы постоянно тренируемся с учетом того, как будет выглядеть следующее поле битвы, будь то в Европе или в Азии, будь то в Афганистане или в Ираке. Разные местности означают разные условия, к которым мы должны быть готовы. Иногда этого городская среда, в другой раз пустыня или горы. Любой тип местности будет диктовать, какое вооружение и оборудование вы можете использовать и что у вас есть в активе. Например, в горах Афганистана вы бы не видели столько танков, потому что там ландшафт для этого не приспособлен. У вас может быть много самолетов, небольших транспортных средств, много пехоты и это все нужно, когда вы попадаете на такое поле боя, где нужно входить в города. Когда на местности города и шоссе, конечно, все будет совершенно иначе, чем мы видели в Ираке.